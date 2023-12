Unfall im Eichsfeld: Hoher Sachschaden

Im Eichsfeld sind fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden.

Leinefelde Gleich mehrere Fahrzeuge werden im Eichsfeld in einen Unfall verwickelt. Der Schaden geht in die Tausende.

In der Südstraße in Leinefelde hat sich nach Polizeiangaben am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von insgesamt fünf Fahrzeugen ereignet. Nach einem Vorfahrtsfehler waren zunächst zwei Volkswagen-Fahrer mit ihren Pkw kollidiert.

In der weiteren Folge wurde ein Unfallbeteiligter gegen drei parkende Fahrzeuge geschoben. Alle Autos wurden unfallbedingt in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, heißt es. Personenschäden waren nach Informationen der Polizei nicht zu beklagen.