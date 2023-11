Unfall im Eichsfeld mit verletzter Frau

Geisleden. Bei einem Unfall im Eichsfeld wird eine Frau verletzt. So passierte er:

Eine 61-jährige Göttingerin war am Sonnabend gegen 13 Uhr mit ihrem Renault von Geisleden in Richtung Kreuzebra unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve, so die Polizei, sei das Auto ins Schleudern geraten und in der Folge nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen habe den Straßengraben durchfahren, sei auf die Seite gekippt, drehte sich dabei Richtung Fahrbahn und kam erst dann zum Stehen. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte selbstständig aus dem Pkw aussteigen. Der Renault ist laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 5000 Euro.