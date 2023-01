Was genau passiert ist, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Unfall mit Winterdienst - Fußgängerin in Heiligenstadt schwer verletzt

Heiligenstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Heiligenstadt hat es am Montag eine Schwerverletzte gegeben. Die Fußgängerin ist in der Göttinger Straße von einem Winterdienst-Fahrzeug erfasst worden.

Am Montagmorgen ist es in der Göttinger Straße in Heiligenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt worden ist.

Aus noch ungeklärter Ursache war sie laut Landespolizeiinspektion Nordhausen mit einem Winterdienstfahrzeug zusammengestoßen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Zum Unfallhergang ermittelt nun die Polizeiinspektion Eichsfeld.

