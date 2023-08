In Martinfeld entfernte sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Unfallflucht in Eichsfelddorf

Martinfeld. In einem Dorf im Eichsfeld will ein Transporterfahrer in eine Parklücke einlenken. Das Manöver missglückt jedoch und bleibt nicht folgenlos.

Ein 54-Jähriger befuhr am Samstagvormittag mit seinem Transporter die Gartenstraße in Martinfeld und beabsichtigte dort, in eine Parklücke einzufahren. Dabei kollidierte er mit einem geparkten grauen Mazda.

Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und stellte keinen Schaden an seinem Fahrzeug fest, teilt die Polizei mit. Deshalb ging er davon aus, dass im Innenraum seines Fahrzeugs etwas herunter gefallen war, stieg wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Mazda entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Durch einen Zeugen wurde der Unfall beobachtet. Aufgrund seiner Hinweise konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet, heißt es seitens der Beamten.