Unfallflucht in Leinefelde: Zeugin notiert Kfz-Kennzeichen

Leinefelde. Nachdem ein Autofahrer in Leinefelde beim Ausparken ein Moped umgestoßen hatte, fuhr er einfach weiter. Eine Zeugin konnte sich allerdings sein Nummernschild notieren.

Eine Zeugin beobachtete am Mittwochnachmittag in Leinefelde eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße. Hier hatte ein Autofahrer ein Moped umgefahren. Anstatt sich um das beschädigte Zweirad zu kümmern und den Besitzer möglicherweise ausfindig zu machen, fuhr der Mann aber davon.

Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und übergab es anschließend an die 16-jährige Moped-Besitzerin. Die informierten Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten die Ermittlungen gegen den 82-jährigen Autofahrer ein, der schnell ermittelt werden konnte.