Unfallflucht in Worbis

Worbis. In Worbis erlebt ein Autofahrer eine unschöne Überraschung. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Autos hat beim Verlassen des Parkplatzes eines Kreditinstituts in der Franz-Weinrich-Straße in Worbis einen VW Caddy beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um 13.27 Uhr, erklärte die Polizei. Der VW wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt. Die Polizeiinspektion Eichsfeld sucht nach dem Fahrzeug und dem Fahrer.

Hinweise unter Tel.: 03605/569024