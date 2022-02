Unfallflucht und Schlägerei in Witzenhausen

Witzenhausen. In Witzenhausen muss sich die Polizei nicht nur mit einer Unfallflucht beschäftigen, sondern auch mit einer Schlägerei, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufmarktes in Witzenhausen parkte am Donnerstag ein 72-Jähriger mit seinem Wagen rückwärts aus. Laut Polizei sei er dabei gegen ein anderes dort geparktes Auto gefahren. Anschließend fuhr er ein Stück in Richtung Ausfahrt, stieg aus seinem Wagen aus und schaute sich den Schaden an, bevor er wieder in sein Auto einstieg und einfach davonfuhr. Der Sachschaden wird mit rund 1200 Euro angegeben.

Schlägerei auf Marktplatz

Der Polizei wurde am Donnerstagnachmittag eine Schlägerei auf dem Witzenhäuser Marktplatz gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es unter drei Beteiligten zu einer Auseinandersetzung kam, bei der ein 23-Jähriger einen Nasenbeinbruch erlitt. Dieser wiederum wurde von den zwei Tatverdächtigen (22 und 32 Jahre alt) beschuldigt, mit einem Schlagring zugeschlagen zu haben, wodurch der 22-Jährige eine tiefe Platzwunde an der linken Augenbraue erlitt. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.