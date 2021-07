Heiligenstadt. So drangen die Einbrecher ein.

In der Nacht zu Donnerstag drangen laut Polizei Unbekannte in den Pub im Holzweg in Heiligenstadt ein. Über ein gekipptes Fenster gelangten der oder die Täter in die Kneipe ein.

Man erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und konnte unerkannt entkommen. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

