Ungeplanter Zwischenstopp in Dingelstädt: Plötzlich qualmte der Motorraum

Dingelstädt. In Dingelstädt musste eine Autofahrerin ihre Fahrt unterbrechen. Rauch strömte aus dem Motorraum. Die Beifahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Autofahrerin musste am Donnerstagmittag einen ungeplanten Zwischenstopp mit ihrem Auto in Dingelstädt einlegen. Sie war in Richtung Geisleden unterwegs, als es plötzlich aus dem Motorraum qualmte. Sie alarmierte die Feuerwehr, die den Rauch löschte. Offensichtlich hatte ein technischer Defekt im Motorraum zur Rauchentwicklung geführt. Die Beifahrerin erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.