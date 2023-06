Universitätsmedizin Göttingen bietet Informationsveranstaltung für Patienten

Göttingen. Bei der öffentlichen Veranstaltung in Göttingen geht es um Behandlungstechniken bei Hüftschmerzen. Unter anderem wird auch das Thema Möglichkeiten der Schmerzmedizin in der Orthopädie behandelt.

„Schmerzen in der Hüfte – was hilft?“ zu diesem Thema bietet die Universitätsmedizin Göttingen eine öffentliche Informationsveranstaltung für Patienten an. Es geht um neue Behandlungstechniken bei Hüftschmerzen.

Experten der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie informieren unter anderem über (nicht-)operative Therapieoptionen, Möglichkeiten der Schmerzmedizin in der Orthopädie und physiotherapeutische Maßnahmen.

Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 22. Juni, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Osthalle des Universitätsklinikums, Robert-Koch-Straße 40, statt, teilt Pressesprecher Stefan Weller mit. Der Eintritt ist frei.