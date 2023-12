Unter Drogen im Eichsfeld unterwegs

In Leinefelde ziehen Beamte einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr.

Der 41-jährige Fahrer eines Audi wurde am Freitag, 22. Dezember, gegen 20.50 Uhr in der Berliner Straße in Leinefelde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei ihm Hinweise vorlagen, die auf die Einnahme von Rauschmitteln hindeuteten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, teilt die Polizei mit.

Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf die Einnahme von Cannabis und Amphetaminen. In der weiteren Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt. Sie leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.