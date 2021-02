Unternehmen im Eichsfeld müssen Beschäftigung Behinderter melden

Auch im Eichsfeld muss von den Betrieben die Zahl der schwerbehinderten Arbeitnehmer an die Arbeitsagentur gemeldet werden.

Arbeitgeber mit durchschnittlich 20 Arbeitsplätzen oder mehr sollten mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen besetzen, teilt Andrea Springer, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Nordhausen, mit. So verlange es das Gesetz. Komme ein Arbeitgeber dem nicht nach oder nicht im erforderlichen Umfang, müsse eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden.

Die erforderlichen Daten, die für die Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht notwendig sind, müssen bis 31. März dieses Jahres der Agentur für Arbeit angezeigt werden. Diese Frist kann laut Andrea Springer nicht verlängert werden.

Die Arbeitsagentur Agentur prüfe dann, ob die Beschäftigungspflicht für den Betrieb bereits erfüllt ist. Für die Meldung könnten Unternehmen die Software IW-Elan nutzen. Diese stehe auf der Internetseite www.iw-elan.de unter der Rubrik „Download“ kostenlos zur Verfügung zum Herunterladen bereit. Das Programm aber auch könne auf CD-ROM unter der Rubrik „Service“ bestellt werden. IW-Elan, so die Pressesprecherin, ermögliche es Arbeitgebern, die Anzeige auf schnellem Weg elektronisch an die Agentur für Arbeit zu übermitteln. Wichtig ist dabei, dass das Unternehmen den automatisch ausgedruckten Versandbeleg unterschrieben und fristgerecht an die Agentur sendet.

„Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine so genannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Die Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote, also des Anteils der Mitarbeiter mit Schwerbehinderung“, erklärt Andrea Springer. Über die Software könne die Höhe der Ausgleichsabgabe berechnet werden. Die Beschäftigungspflicht gelte auch für Unternehmen, die im laufenden Jahr von Kurzarbeit betroffen waren.

Bei weiteren Fragen und Informationen rund um das Anzeigeverfahren und die Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Arbeitnehmer können sich Arbeitgeber an die Agentur für Arbeit unter der Adresse Halle.061-OS@arbeitsagentur.de wenden.