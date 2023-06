Unterstützung für Eichsfelder in schwieriger Lebenssituation

Reifenstein. Eichsfeld-Klinikum bietet unter anderem Kinderärzten, Therapeuten und Pädagogen eine Fortbildung. Das Thema: „Kinder psychisch kranker Eltern“.

Über 90 Kinderärzte, Therapeuten, Pädagogen und Mitarbeiter der Frühen Hilfe nahmen jetzt im Eichsfeld-Klinikum in Reifenstein an der Fortbildung „Kinder psychisch kranker Eltern“ teil. Die Veranstaltung wurde vom Sozialpädiatrischen Zentrum und dem Jugendamt des Landkreises organisiert und richtete sich an Experten und Fachpersonal, so Klinikumsprecherin Claudia Reich.

Dabei sei es um die Verhaltensweisen psychisch kranker Eltern und deren Kindern sowie verschiedene Behandlungsansätze gegangen. „Denn Kinder psychisch kranker Eltern sind häufig in ihrer Emotionsregulation beeinträchtig oder überfordert. Auslöser hierfür können fehlendes Selbstvertrauen oder auch zu wenig Geborgenheit sein“, so Reich.

Durch Einzel- und Gruppengespräche mit Eltern und Kindern, verhaltensorientierte Eltern-Kind-Psychotherapie, Interaktionstraining und weitere unterstützende Therapien werde in der Behandlung das System Familie gestärkt und bei den Eltern Verständnis und Akzeptanz für die Kinder gefördert.

Da die Nachfrage nach Therapien wachse, so Reich, sei man sich einig gewesen, dass ambulante sowie stationäre Behandlungsangebote weiter ausgebaut werden müssen.

Das Sozialpädiatrische Zentrum Reifenstein sei darauf spezialisiert, Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen oder Behinderungen zu behandeln und zu begleiten, so Reich. Angebote wären unter anderem die Sprechstunde für frühe Regulationsstörungen, auch Schreibabysprechstunde genannt, und die systemische Familienberatung.

Kontakt unter Telefon: 036076/99380