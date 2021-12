Heiligenstadt. Führungen in Heiligenstadt am Jahresende.

Eine Stadtführung für Einzelpersonen, Tagesgäste oder kleine Gruppen gibt es am 29. Dezember. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Rathaus, Marktplatz 15. Eine Anmeldung ist bis 10.15 Uhr in der Tourist-Information möglich. Am 30. Dezember wird zu einer Nachtwächterführung durch die historische Altstadt eingeladen. Interessierte treffen sich um 19 Uhr am Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht nötig.