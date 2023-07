Vandalen verwüsten in einem großen Eichsfelddorf einen Vorgarten

Niederorschel. Unbekannte beschädigen im Eichsfeld eine Mauer teils schwer, vom Vorgarten ist nicht vie übrig. Die Eichsfelder Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Opfer von unbekannten Vandalen wurden Hausbesitzer in der Hauptstraße in Niederorschel. In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde, so berichtet die Polizei, dort die Mauer des hauseigenen Vorgartens durch unbekannte Personen erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Durch die Polizei wurden ein Strafverfahren und erste Ermittlungen gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Heiligenstadt entgegen.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld ist telefonisch unter der Nummer 03606 / 6510 erreichbar.