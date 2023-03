Vandalismus: Unbekannte wüten im Eichsfeld und zerstören Bildstock

Kallmerode. Unbekannte haben mehrere in Glas gerahmte Bilder eines Bildstocks im Eichsfeld beschädigt. Nun ermittelt die Polizei.

Und auch vor diesem Bildstock machten die Vandalen nicht Halt. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Unbekannte haben zwischen dem 29. Januar und dem 9. Februar an der Reifensteiner Straße in Kallmerode mehrere in Glas gerahmte Bilder eines Bildstockes beschädigt. Außerdem wurde ein Metallschild zerstört.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen fragt nun: Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben oder hat sogar den oder die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

