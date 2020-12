Veränderung im Bahnverkehr

Eichsfeld. Längere Reisezeiten entstehen zwischen Kassel, Leinefelde und Halle, weil am Gleis gebaut wird.

Wegen Gleisbauarbeiten zwischen Hedemünden und Witzenhausen entfallen die Fahrten des Regionalexpress RE 9 Kassel-Wilhelmshöhe – Eichenberg – Leinefelde – Nordhausen – Sangerhausen – Halle (Saale) von Montag, 28. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, jeweils von 6 bis 21 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Eichenberg, teilt Abellio mit.

Fahrgäste benutzen in dieser Zeit bitte die Züge von Cantus. Bedingt durch die andere Abfahrtszeiten der Cantus-Züge und durch den in Eichenberg notwendigen Umstieg bittet das Unternehmen die Fahrgäste, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Informationen zu allen Fahrzeiten findet man in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio-mitteldeutschland.de.