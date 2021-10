Veranstaltungen im Eichsfelder Kulturhaus verschoben und abgesagt

Heiligenstadt. Das Eichsfelder Kulturhaus informiert über Änderungen.

Gern hätte Cathleen Köchy, Leiterin des Kulturhauses, mit guten Nachrichten aufgewartet. Doch nun teilt sie mit: „Leider müssen auch im Oktober Veranstaltungen des Eichsfelder Kulturhauses verlegt beziehungsweise abgesagt werden.“ Die Veranstaltung mit Karat, die am 2. Oktober geplant war, wird auf den 4. Dezember, verlegt. Und die Egerländer, die am 3. Oktober auftreten sollten, kommen erst am 13. März nächsten Jahres. Auch die Fans von Monika Martin müssen sich gedulden, denn ihr Auftritt wird nicht am 10. Oktober stattfinden, sondern erst 18. Juni 2022. Ebenfalls verlegt wird die Veranstaltung mit Marc Marshall, und zwar vom 24. Oktober auf den 21. Oktober 2022. Wer sich auf Inka Bause am 13. November freute, muss sich auch in Geduld üben, sie kommt erst am 12. März 2022.

Für alle verlegten Veranstaltungen bleiben die Eintrittskarten gültig, teilt das Kulturhaus mit. Sollte der Besuch zum Ersatztermin nicht möglich sein, könnten die bereits erworbenen Eintrittskarten an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. „Dann gibt es den Kaufpreis zurück“, heißt es.

Ersatzlos abgesagt werden „Der Traumzauberbaum“ am 27. November, „Buddy in Concert“ am 29. Dezember sowie „Latin Pop Night 2022“, die für den 9. April geplant war.

