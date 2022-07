In Erfurt gibt es zum Beispiel schon einige Balkonkraftwerke. Erfurts Umweltamtsleiter Jörg Lummitsch (links) schaut sich bei Ralf Berghofer eins an.

Veranstaltungsreihe zur Energieumstellung in Leinefelde

Leinefelde. Auftakt einer neuen Serie bei der Urania in Leinefelde am Dienstag mit dem Thema „Balkonkraftwerk“.

„Viele Bürger sind zur Zeit sehr verunsichert, wie es mit der Heizung für ihre Wohnung beziehungsweise ihr Eigenheim weitergeht“, heißt es von der Urania Bildungsgesellschaft. „Auf welches System sollte man umstellen? Was kann man mit wenig Aufwand erreichen? Auch in vielen Firmen stellt man sich diese Fragen.“ Hierbei möchte die Urania Eichsfeld helfen und plant eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema Heizungsumstellung. Begonnen wird mit einem Vortrag zum Thema „Balkonkraftwerk – lohnt sich die Anschaffung?“ am kommenden Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr. Dazu wurde ein Referent aus Rüdigershagen gewonnen.

Anmeldungen bei der Urania unter Telefon: 03605 / 546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de