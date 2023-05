Verbotene Fahrstunde mit Papa in einem Eichsfelddorf endet mit Anzeigen

Kirchohmfeld. Am Freitag kontrollierten Polizisten in Kirchohmfeld den Fahrer eines Golfs. Der 16-Jährige absolvierte gerade eine Fahrstunde bei seinem Vater.

An die Fahrstunde mit Papa am Freitag wird sich der 16-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf noch lange erinnern. Gegen 21.50 Uhr wurde er in der Straße Mittlerer Kanstein von der Polizei aufgrund seines jugendlichen Aussehens angehalten und kontrolliert. Den erforderlichen Führerschein konnte der Jugendliche nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten unterbunden und entsprechende Anzeigen gefertigt.