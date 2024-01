Verkehrsbehinderungen im Eichsfeld erwartet

In ganz Nordthüringen muss am Montag mit Behinderungen im Straßenverkehr gerechnet werden.

Eichsfeld Am kommenden Montag werden auch im Eichsfeld Demonstration von Landwirten und Lkw-Fahrern erwartet. Mit Behinderungen im Berufsverkehr ist zu rechnen.

Im Zuge der angekündigten Proteste von Landwirten und Lkw-Fahrern werden auch in Nordthüringen am Montag, 8. Januar, Behinderungen im Straßenverkehr erwartet. Zwar hat die Bundesregierung inzwischen die Rücknahme einiger Beschlüsse bekannt gegeben, an den geplanten Demonstrationen wird jedoch weiterhin festgehalten

In der Landespolizeiinspektion Nordhausen geht man davon aus, dass sich aus den Landkreisen Nordhausen, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich und Eichsfeld mehrere hundert Traktoren und Lkw auf den Weg nach Erfurt machen werden.

Vor allem auf den Bundesstraßen 4, 247 und 176 sowie auf der Landstraße 3176 im Unstrut-Hainich-Kreis müsse man verstärkt mit Behinderungen rechnen. Auch auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode im Landkreis Nordhausen wird eine Versammlung von Landwirten erwartet, so die Polizei. Spontane, nicht angemeldete Aktionen könnten zudem nicht ausgeschlossen werden.

Nach Informationen der Versammlungsbehörde des Landkreises Eichsfeld wurde auch in Heiligenstadt eine Demonstration mit mindestens 70 Fahrzeugen angemeldet. Konkretere Informationen zu Zeit und Ort konnte man seitens der Behörde bislang nicht geben. Es sei jedoch mit starken Behinderungen im Berufsverkehr zu rechnen.

Gleiches gilt für den Landkreis Göttingen. Auch hier wird an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten und an Autobahnauffahrten mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet.

Die Polizei ruft Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit und einer vorsichtigen Fahrweise auf. Zudem wird angemahnt, im Falle von Staubildungen eine Gasse für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.