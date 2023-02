In Heiligenstadt müssen aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden.

Verkehrssicherung am Heiligenstädter Rondelchen

Heiligenstadt. Zahlreiche Bäume müssen in Heiligenstadt aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. Ein Straßenabschnitt wird gesperrt.

Am Rondelchen in Heiligenstadt wurden entlang der Ibergstraße absterbende beziehungsweise bereits abgestorbene Bäume identifiziert. Insgesamt handelt es sich laut Angaben der Stadtverwaltung um etwa 60 Bäume, vorrangig um alte Buchen. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und zum Schutz der Erholungssuchenden müssten diese Bäume zeitnah entnommen werden, da sie ein erhebliches Gefahrenpotenzial durch herabfallende Äste oder gar ein Umstürzen ganzer Bäume darstellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für die Zeit vom Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar, ist daher laut Stadtverwaltung das Fällen der geschädigten Bäume durch ein Forstunternehmen vorgesehen. In dieser Zeit wird der Bereich des Rondelchens entlang der Ibergstraße gesperrt. Die Maßnahme, so die Stadtverwaltung, erfolge rein aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Da in dem entsprechenden Bereich bereits zahlreiche Jungbäume aus Naturverjüngung unter den Altbäumen wachsen würden, sei der Fortbestand des Waldbestandes gesichert.