Verkehrsverband Eichsfeld bereitet sich auf 2021 vor

Es ist zwar momentan nicht die Zeit, in der die Leute Reisepläne schmieden, doch in der Hoffnung, dass sich die Situation wieder ändert, ist man beim Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE) dabei, Pläne zu schmieden. Dass Urlaube im eigenen Land zunehmend gefragt sein werden und Ausflüge in der Region an Beliebtheit gewinnen, davon geht HVE-Geschäftsführerin Ute Morgenthal aus.

Diese Entwicklung hat sich bereits bei Anfragen in den vergangenen Monaten sowie bei der jüngsten Messe Reise & Caravan abgezeichnete. Dafür will man gerüstet sein und arbeitet derzeit an einem neuen Projekt unter dem Motto „Reiseregion Eichsfeld“. Dabei geht es um einen Reiseplaner mit Gastgeberverzeichnis. Ein neuer Reiseplaner mit Gastgeberverzeichnis In den nächsten Wochen werden die HVE-Mitarbeiter auf Hotels, Gaststätten, Pensionen, die Anbieter von Ferienhäusern, -wohnungen und auf Campingplatzbetreiber zu kommen, um zu sehen, ob sie in das Verzeichnis aufgenommen werden und sich vorstellen wollen. Der Reiseplaner selbst ist in drei touristische Schwerpunktbereiche gegliedert. Da geht es zuerst um das Grüne Band. Dort können Urlauber und Ausflügler wandern, Rad fahren und die Natur genießen. Zweiter Komplex ist die Kulinarik, bei der es unter anderem um die hiesigen Spezialitäten, die Erzeugerbörse, die Naturparkpartner aber auch um die Thüringer Tischkultur gehen soll. Und nicht zuletzt sind es der spirituelle Tourismus und das Pilgern, die ins Visier genommen werden. Entschleunigen, entspannen und eine stressfreie Zeit erleben, das sei im Trend, sagt Ute Morgenthal und betont, dass das Eichsfeld mit seinen Angeboten gut aufgestellt sei. Viele gastronomische Einrichtungen stellen sich neu auf Das bedeute aber nicht, betont sie, dass es nicht noch etwas zu verbessern gebe. Und auch darauf wird wert gelegt, beispielsweise geschaut, wie es um die Ausschilderung von Wegen bestellt ist und wo Plätze für ein Picknick fehlen. Doch zuerst einmal hofft die Tourismusexpertin, dass die gastronomischen Betriebe die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen überstehen und sich wieder von den Lockdowns erholen. „Viele nutzen die Zeit gerade, um Veränderungen vorzunehmen. Mancher stellt sich auch neu auf“, sagt sie. Mit Blick auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit unterbreitet der Verband den Gastronomen noch ein Angebot: Betriebe, die Ideen haben, wie sie eine Art„Advent oder Weihnachten to go“ anbieten, können sich beim HVE melden. „Wir würden das dann bündeln und auf unserer Homepage veröffentlichen. Und vielleicht können wir die Gastronomen auf diese Weise unterstützen“, meint Ute Morgenthal, die schon gespannt ist, was man sich einfallen lässt. In Göttingen zum Beispiel, erzählt HVE-Mitarbeiterin Brigitte Heipke, habe ein Café seinen Gästen einen „fliegenden Tisch“ angeboten, wo Besteck und Geschirr auf ein Tablett kämen, dazu gebe es eine Decke und ein Kirschkernkissen, mit dem man sich im Freien ein Plätzchen suchen und es sich warm und gemütlich machen könne, um dann Kaffee und Kuchen zu genießen. Kontakt: Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld, Telefonnummer: 03605/2006760, E-Mail:info@eichsfeld.de