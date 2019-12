Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verschwundenes Kaninchen aus Büttstedt taucht wieder auf

Alle zwei Jahre zieht es die Züchter aus dem Eichsfeld zur Bundesschau, in diesem Jahr eine ganz besondere mit vielen Erlebnissen. Udo Bode zeigte in einer seiner Sammlungen in der Rasse Blaue Wiener einen Bundessieger. Der Rammler wurde mit 97,5 Punkten bewertet. „Leider hat es mit einer meiner Sammlungen nicht zum Deutschen Meistertitel gereicht, aber ich bin sehr zufrieden“, sagte Bode. Dies konnte der Teistunger auch sein, denn mit einem zweiten Rammler aus seiner dritten Kollektion, der ebenfalls mit 97,5 Punkten bewertet wurde, stellte er noch einen Klassensieger in den Ausstellungshallen in Karlsruhe vor. In diesen wurden 28.000 Kaninchen aus dem gesamten Bundesgebiet präsentiert. Neben Udo Bode beteiligten sich fünf weitere Züchter an der Schau.

Einen Schreckmoment erlebte Werner Hartleb – er züchtet Deutsche Riesen wildfarben – am Samstag. Auf einmal war eine seiner Häsinnen verschwunden. Die Aufregung unter den Züchtern war groß. Immer mal wieder werden leider Tiere auf so großen Schauen gestohlen. Doch für Werner Hartleb sollte die Sache ein gutes Ende nehmen. Am Sonntag, bereits auf dem Heimweg, erhielt der Büttsteder einen Anruf von seinem Freund Berthold Möllers aus Nordrhein-Westfalen mit einer tollen Botschaft. Seine Häsin würde in Käfig 4909 sitzen. „Das ist 200 Nummern hinter meiner Sammlung“, sprudelte es aus Hartleb heraus. Die Eichsfelder Reisegruppe steuerte also die Messe noch einmal an, und Hartleb nahm die Häsin glücklich in den Arm und sagte: „Mädchen, da wirst du doch noch Mutter bei mir.“ Olaf Märcz aus Weißenborn-Lüderode, der gemeinsam mit Marco Uhlig die Rasse Mecklenburger Schecken rot weiß züchtet, half bei der Bundesschau mit. „Alles was anfiel haben wir gemacht. Es war auch gut organisiert“, sagte Olaf Märcz. Sein Zuchtkollege, der auf der Schau ebenfalls half, freute sich über die Deutsche Meisterschaft und einen Bundessieger. Ergebnisse der Eichsfelder Züchter Werner Hartleb aus Büttstedt, Rasse: Deutsche Riesen wildfarben, 386,5 Punkte Udo Bode aus Teistungen, Rasse: Blaue Wiener, 386,5 und zweimal 387 Punkte Kevin Stöber aus Dingelstädt, Rasse: Blaue Wiener, 384,5 und 384 Punkte Zuchtgemeinschaft Peter Rothämel/Elisabeth Mick aus Haynrode, Rasse: Thüringer, 385 und 383,5 Punkte; Rasse: Sallander, 381,5 Punkte Dietmar Grimm aus Haynrode, Rasse: Thüringer, 384,5 Punkte

Karl-Heinz Deterding aus Weißenborn-Lüderode; Deutsche Kleinwidder weiß Rotauge, 385 Punkte