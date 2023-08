Verstärkung für die Heiligenstädter Schützengesellschaft gesucht

Heiligenstadt. Ein Eichsfelder Schützenverein geht neue Wege bei der Nachwuchsgewinnung. Doch die Ansprüche sind nicht ganz ohne.

Mit Beginn des Schuljahres sucht die Heiligenstädter Schützengesellschaft neue Mitglieder für die Jugendgruppe. Aus diesem Grund laden sie alle Jugendlichen aus Heiligenstadt und den Heiligenstädter Ortsteilen am 31. August und am 7. September von 16 bis 17.30 Uhr ein, um an der Talentsichtung zum Schießsport in den olympischen Disziplinen teilzunehmen.

An diesen beiden Tagen teilhaben können Kinder ab zehn Jahren. Der Schützengesellschaft beitreten dürfen sie ab 12 Jahren. Im Verein wird ihnen der Umgang mit Luftdruckwaffen, Gewehren und/oder Pistolen gezeigt. Ab dem 14. Lebensjahr können die Jugendlichen außerdem den Umgang mit Kleinkaliberwaffen erlernen.

Die Ausbildung erfolge unter der Aufsicht ausgebildeter Übungsleiter und Trainer mit entsprechender Jugendbasislizenz und nur mit Zustimmung der Eltern, teilt der Verein mit.

Bei der Heiligenstädter Schützengesellschaft sei ein hohes Maß an Disziplin, Ordnung und Sauberkeit im Verein zu erkennen. Doch auch die hohen Anforderungen dürften nicht unterschätzt werden. So setze der Sport nicht nur Körperbeherrschung und Koordinationsvermögen voraus, sondern auch ein gutes Konzentrationsvermögen und die stabile Psyche des Sportlers sind wichtig. Bei den Sichtungsterminen ist die Anwesenheit von mindestens einem Elternteil Voraussetzung.

An beiden Tagen werden neben dem Schießen auch die sportliche Leistungsfähigkeit, das Reaktionsvermögen und das Gleichgewichtsgefühl überprüft und alle organisatorischen und finanziellen Fragen beantwortet. Die Talentsichtung findet auf der Schießsportanlage im Pferdebachtal statt.

Bei weiteren Fragen können sie sich bei der Jugendarbeit@schuetzengesellschaft-heiligenstadt.de melden.