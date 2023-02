Versuchtes Sexualdelikt: Frau überfallen und auf Boden geworfen

Göttingen. Die Polizei hatte jahrelang nach einem Mann gefahndet, der im Sommer 2021 in Göttingen auf eine 53-Jährige eingeschlagen haben soll. So kamen die Beamten dem Täter auf die Schliche.

Im Zusammenhang mit einem versuchten Sexualdelikt am 16. Mai 2021 und einem weiteren Übergriff auf eine junge Frau im Sommer 2022 in der Göttinger Südstadt haben Ermittler am Mittwochvormittag den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung festgenommen.

Die Auswertung gesicherter Spuren, zusätzliche, umfangreiche Ermittlungsschritte sowie auch interne Hinweise führten die Ermittler schließlich auf die Spur des Mannes.

Der 37-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Er wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erließ.

Mann schlägt auf Frau ein und reißt sie zu Boden

Der jetzt Festgenommene steht aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse dringend im Verdacht, am 16. Mai 2021 auf dem Parkplatz "Am Geismartor" eine damals 53-jährige Frau mutmaßlich aus sexuellen Motiven angegriffen und zu Boden gerissen zu haben. Als die Frau schrie, hatte der Angreifer von ihr gelassen und war geflüchtet. Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Phantombild nach dem unbekannten Mann.

Die Polizei konnte zudem sehr wahrscheinlich eine weitere Tat aus dem Juli 2022 klären. Die Beamten rechnen dem Tatverdächtigen nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen noch einen weiteren, ebenfalls mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau im Sommer vergangenen Jahres zu.

Die Frau war am 27. Juli gegen 5 Uhr von einem unbekannten Mann bedrängt und unsittlich berührt worden. Der ungefähr 30 Jahre alte Täter hatte die Frau zuvor auf ihrem Heimweg aus der Innenstadt begleitet.

Ermittler schließen weitere Taten nicht aus

Die Polizei schließt aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse nicht aus, dass der 37-Jährige noch für weitere Übergriffe infrage kommen könnte. Betroffene Frauen sollen sich deshalb unter der Telefonnummer 0551/4912115 melden.

