Am Heidkopftunnel der A38 gab es am Mittwoch Irritationen bei den Pendlern, weil der Umbau der Verkehrsführung ins Stocken geraten war.

Zu Verwirrung kam es am Mittwochmorgen bei den Pendlern, die auf der Autobahn 38 in Richtung Göttingen unterwegs waren. Aufgrund der Sanierung des Heidkopftunnels ist dort momentan nur eine Röhre befahrbar – am Morgen wäre dies eigentlich in Fahrtrichtung Göttingen.