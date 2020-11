Verzicht und Zufriedenheit

Nun sind es nur noch vier Wochen bis Weihnachten. Hatte man sich vielleicht zu Anfang des Jahres darüber geärgert, dass der zweite Feiertag auf einen Samstag fällt, sind es mittlerweile ganz andere Sorgen, die den einen oder anderen umtreiben. Heute entscheiden die Ministerpräsidenten, wie es mit dem Lockdown weitergeht, wie ein Weihnachtsfest innerhalb der Corona-Pandemie aussehen kann und darf. Es wird anders werden, als wir es kennen, aber es wird nicht unerträglich. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hatte gesagt: „Es wird wohl das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben.“ Er relativierte das einen Tag später und sagte, dass das diesjährige Fest vor allem Verzicht bedeute.

Okay: In den vergangenen 75 Jahren war wohl nichts einschränkender als die Corona-Pandemie. Aber die Vorstellung mit nur zehn Menschen und vielleicht mit Maske Weihnachten zu feiern, ist für mich nicht die schrecklichste. Wir sollten darüber nachdenken, was wirklicher Verzicht ist, wie glücklich wir uns schätzen können, überhaupt mit einem Dach über dem Kopf und im kleinen Kreise der Familie feiern zu können. Und der ein oder andere wird vielleicht sogar froh sein, dass nicht die gesamte – Entschuldigung – „buckelige Verwandtschaft“ anrückt.