Video-Unterricht, Blutmond und Firmung mit Schutzvisier

In Niederorschel empfingen 31 junge Menschen in zwei Gottesdiensten das Sakrament der Firmung von Weihbischof Reinhard Hauke, der dabei aufgrund der Hygienemaßnahmen das Corona-Virus betreffend, ein Schutzvisier trug. Anwesend in der Kirche waren jeweils nur die Firmlinge und deren Paten. Eltern und andere Angehörige konnten die Gottesdienste zu Hause im Live-Stream verfolgen.

April

1. April: In Teistungen wird kräftig gebaut. Ein neues Handelsobjekt im Dorf entsteht, dazu ein neuer Spielplatz und ein Jugendclub.

1. April: Der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld kündigt an, dass ab dem 5. April die zweite Auflage des Eichsfeld-Spiels mit 53 zusätzlichen Fragekarten erscheint.

1. April: Der Busverkehr im Landkreis läuft wegen des Corona-Lockdowns auf Sparflamme, ist in den Ferienmodus versetzt. Das Landratsamt muss bereits den 62. Coronafall melden.

2. April: Musikschaffende und Musiklehrer unterrichten per Videotelefonie oder Online ihre Schüler

2. April: Polizei und Ordnungsämter kontrollieren verstärkt die Einhaltung der Regeln des Lockdowns.

2. April: Die Heimensteiner Kirmes wird schweren Herzens für Pfingsten abgesagt.

2. April: Die Heiligenstädter Wehr rettet ein Reh aus misslicher Lage. Es steckt mit dem Kopf im Zaun der Riemenschneider-Schulen fest

4. April: Das erste Hebebühnenkonzert in Heiligenstadt findet statt. Marcel Mainzer musiziert über den Dächern.

4. April: Kinder malen Bilder und schicken Briefe in Eichsfelder Seniorenheime.

5. April: Die Palmsonntagsprozession findet nicht statt. Weihbischof Reinhard Hauke hält eine Online-Messe, die live aus der St. Aegidienkirche übertragen wird. Gottesdienstbesucher sind nicht zugelassen.

6. April: Das Eichsfeld-Klinikum verschärft die Besuchsregeln in seinen Häusern.

6. April: Es gibt eine Unmenge von Hilfsangeboten im Kreis, aber nur wenig Nachfrage.

6. April: Gastwirte entwickeln Ideen für Außer-Haus-Angebote, um die Existenz zu sichern.

7. April: Andreas Bode übernimmt das Landesamt für Bau und Verkehr, Referat Nordthüringen, in Leinefelde und verkündet, dass noch in diesem Jahr die Sanierung des Rotenberges beginnen soll.

7. April: Zahlreiche Kirchengemeinden stellen auf Online-Gottesdienste um.

7. April: Das Ordnungsamt Leinefelde-Worbis muss eine Biertrinkerrunde in Kaltohmfeld auflösen, da sie gegen jegliche Coronaregeln verstößt.

8. April: Anneliese und Adolf Achtermeier aus Steinbach erhalten die Elisabeth-Medaille des Bistums Erfurt

8. April: Mit Florian Zobel stellt sich der neue evangelische Pfarrer für den Bereich Großtöpfer vor.

8. April: Der Kreisfeuerwehrverband stellt sich auf schwierige Zeiten ein, da momentan keine Ausbildung möglich ist.

8. April: Ein sogenannter Blutmond steht am Himmel und lockt zahlreiche Fotografen vor die Tür, die dieses Ereignis im Bild festhalten wollen.

9. April: Die Hauptstraße von Lutter wird für zwei Monate gesperrt. Das Dorf wird an das Erdgasnetz angeschlossen.

12. April: Das Osterfest verläuft ruhig im Landkreis, Osternächte werden online übertragen.

13. April: Zwar gibt es über die Osterfeiertage keine Neuinfektion im Landkreis, aber es ist ein zweites Todesopfer zu betrauern.

14. April: Der Leinefelder Pfarrer Gregor Arndt geht offen mit seiner überstandenen Corona-Infektion um und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Infizierung und der Quarantäne.

14. April: Christian Hotze, Vorsitzender des Eichsfelder Wirtschaftsforums mahnt Disziplin, neues Denken und Solidarität an. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt. Firmen und Ehrenamtliche beginnen, Stoffmasken zu nähen, obwohl es noch keine Pflicht gibt.

14. April: In Niederorschel sind bereits mehr als 400 bemalte Steinchen auf dem Kirchplatz als Zeichen der Verbundenheit in der Krise abgelegt worden, stündlich werden es mehr.

15. April: Das ungewöhnlich trockene Frühjahr zwingt erste Kommunen, schon jetzt mit der Bewässerung öffentlicher Anlagen zu beginnen.

15. April: Ein ausgebranntes Autowrack, das seit Monaten vor dem VG-Gebäude in Uder steht, sorgt für Ärger. Die Kommune handelt in Absprache mit der Polizei und lässt es entfernen.

16. April: Auf der Wilhelmstraße in Heiligenstadt wird nun für einige Nächte durchgearbeitet. Die Eichsfeldwerke binden eine neue Leitung in das Fernwärmenetz der Altstadt ein.

16. April: Eine neue LTE-Station wird in Bodenrode-Westhausen in Betrieb genommen.

16. April: Der Kerbsche Berg in Dingelstädt bekommt eine neue Toilettenanlage, derweil versickern im örtlichen Hallenbad tausende Liter Wasser auf mysteriöse Weise.

16. April: In Kirchgandern haben die Bauarbeiten für einen Lebensmittelmarkt begonnen, der eine Lücke im Versorgungsnetz schließt und im November pünktlich eröffnet wird.

17. April: Die Eichsfeldwerke treiben die E-Mobilität voran und installieren vier Ladestationen auf ihrem Betriebsgelände. Insgesamt sind es nun 14 im Eichsfeld.

19. April: Ein kleiner Familienzirkus ist in Geismar gestrandet. Es fehlt vor allem an Futter für die Tiere. Vorstellungen sind untersagt.

20. April: Der Lionsclub spendet 5000 Euro für die Eichsfelder Tafeln und sorgt für Lebensmittelspendenboxen.

20. April: Bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen untersagt. Damit kann kein Stadtfest, kein Mittelalterfest, kein Festival, keine Kirmes stattfinden. Das Bistum sagt alle Wallfahrten bis zum 31. August ab. Auch das Vitalpark-Open-Air der Stadt Heiligenstadt wird zunächst auf September verschoben.

21. April: 35 Jahre ist Ralf Lindemann nun ehrenamtlich im Blinden- und Sehbehindertenverband Eichsfeld tätig. Es wird ein stiller Geburtstag.

21. April: Die anhaltende Trockenheit treibt den Eichsfelder Landwirten Sorgenfalten auf die Stirn, sie befürchten schon jetzt Ernteausfälle.

22. April: Die Stadt Heiligenstadt legt sich selbst eine Haushaltssperre auf, da unklar ist, wie lange die Corona-Krise andauert. Leinefelde-Worbis und Dingelstädt gehen ebenfalls auf finanzielle Sparflamme.

22. April: Ein Polizeieinsatz in Küllstedt endet tragisch. Ein 68-Jähriger, der in eine psychiatrische Klinik gebracht werden soll, bricht zusammen und stirbt.

24. April: Die Einzelhändler dürfen wieder ihre Geschäfte öffnen, wenn auch unter großen Auflagen und mit Hygienemaßnahmen wie Spuckschutz, Desinfektion und beschränkter Kundenzahl. Auch Gottesdienste sind unter Auflagen mit begrenzter Teilnehmerzahl und nach Anmeldung wieder möglich.

24. April: Die Schulen bereiten sich auf einen Neustart vor, allerdings wird es nur in einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen.

24. April: In Bischofferode wird der Grundstein für eine neue Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes gelegt.

24. April: Die intensiven Ermittlungen der Kripo, Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass die in Küllstedt eingesetzten Polizeibeamten am Tod des 68-Jährigen keinerlei Schuld tragen.

25. April: Der Kanonenbahnverein stoppt alle Bauprojekte. Es gibt keine Rücklagen und wegen der Coronakrise auch keine Einnahmen.

26. April: Am Kindergarten St. Bonifatius in Leinefelde entsteht ein Wandgemälde, das den Heiligen mit einbezieht.

27. April: Wegen der Gaststättenschließung lagern tausende Liter Bier im Eichsfeld. Die Getränkehändler hoffen auf baldige Lockerungen und die Öffnung der Lokale.

29. April: Der Kreistag kommt erstmals statt im Plenarsaal in der Turnhalle im Heiligenstädter Kurpark zusammen. Nur dort können die Mindestabstände eingehalten werden. Der Kreis plant, eine Million Mund-Nasen-Bedeckungen anzuschaffen.

29. April: Die Kulturszene wird erfinderisch. Es soll Wohnzimmer- und Onlinekonzerte sowie Autokinos geben. Viele Veranstalter und Musiker arbeiten an Hygienekonzepten.

29. April: In Leinefelde kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Das Ordnungsamt richtet einen eindringlichen Appell an die Bürger.

30. April: Die erste Gaststätte im Landkreis schließt. Holger Trümper gibt das Restaurant „Aegidienterrassen“ in Heiligenstadt auf.

Mai

3. Mai: Der aus Worbis gebürtige Pianist und Komponist Sven Tasch arbeitet an seinem ersten eigenen Album und geht nun mit Freunden und einer Schauspielerin in die Produktion eines Kurzfilmes zu seiner Musik.

3. Mai: Aldi in Heiligenstadt will das alte Gebäude abreißen und ein größeres an gleicher Stelle bauen. In unmittelbarer Nähe beginnt der Verkauf aus einem großen Zelt.

4. Mai: Der Krisenstab des Landkreises gewährt Einblick in seine Arbeit, genau wie das Pflegepersonal auf der Corona-Station des Eichsfeld-Klinikums. 138 Eichsfelder haben sich inzwischen infiziert.

6. Mai: Die Kardiologie zieht von Worbis nach Heiligenstadt um, das sorgt für erhitzte Gemüter, die befürchten, das Worbis den Krankenhausstandort verliert. Vor allem Landrat Henning wird von Bürgermeister Marko Grosa scharf attackiert.

7. Mai: Das Infektionsgeschehen im Eichsfeld flaut etwas ab. Es gibt erste Beratungen zu möglichen regionalen Lockerungen.

7. Mai: In Weißenborn-Lüderode tobt ein Großbrand. Eine Scheune brennt nieder, ein angrenzendes Wohnhaus wird in Mitleidenschaft gezogen. 107 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch in diesem Ort rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft an.

8. Mai: Im Stockmacherdorf Lindewerra zeigt Hugo Sippel erstmals seit 50 Jahren, wie das alte Handwerk des Loheschälens funktioniert. Stockmachermeister Michael Geyer sieht genau zu.

8. Mai: Der Hochbehälter im Gewerbegebiet Heiligenstadt ist fertig, jetzt wird ein Regenbecken gebaut. 500 Tonnen Beton müssen verarbeitet werden.

11. Mai: Die Grundschule Wüstheuterode soll für 1,9 Millionen Euro saniert werden.

11. Mai: Weitere Konzerte werden auf 2021 verschoben, unter anderem das mit Heinz Rudolf Kunze auf Burg Scharfenstein.

12. Mai: Die Stiftung für Bären fordert staatliche Hilfen, um die Erweiterung des Bärenparkes in Worbis doch noch zu ermöglichen.

12. Mai: Die ersten Verwaltungen öffnen wieder für Besucher, aber unter strengen Auflagen. Auch die Gaststätten dürfen mit einem vom Gesundheitsamt genehmigtem Hygienekonzept wieder öffnen.

12. Mai: Die Trasse des neuen Radweges am Sonnenstein nimmt langsam Gestalt an.

13. Mai: Das Freibad in Heiligenstadt ist pünktlich fertig. 4,3 Millionen hat der Neubau gekostet. Eröffnet werden kann wegen der Corona-Krise aber erst später.

16. Mai: Weihbischof Reinhard Hauke spendet im Eichsfeld das Sakrament der Firmung unter den neuen Bedingungen – mit Schutzvisier und nur begrenzter Gästezahl.

16. Mai: Das Burghotel Scharfenstein steht kurz vor seiner Fertigstellung.

18. Mai: Klinikum-Geschäftsführer Armin Sülberg und der Ärztliche Direktor Uwe Schotte nennen den Umzug der Kardiologie nach Heiligenstadt alternativ- und kompromisslos.

18. Mai: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus steigt auf sieben an, die Neuinfektionen gehen aber jetzt spürbar zurück.

18. Mai: In Leinefelde kommen etwa 200 Menschen zu einem sogenannten Demo-Spaziergang zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Protest verläuft friedlich.

19. Mai: Die Zulassungsstelle des Landkreises arbeitet nur noch mit Terminvergabe. Das sorgt später für lange Wartezeiten und Unmut bei den Kunden, die auf ihr neues Auto angewiesen sind. Auch Autohändler sind verärgert.

20. Mai: Raik und Ronja sind die Neuzugänge im Bärenpark Worbis. Die beiden Wolfshybriden stammen aus einer privaten und nicht artgerechten Haltung.

21. Mai: Zwar muss die Männerwallfahrt ausfallen, aber unter großen Auflagen feiern etwa 250 Gläubige Gottesdienst am Klüschen Hagis.

22. Mai: In Großtöpfer gibt es jetzt vor der Kirche eine Bücherbox, eingerichtet ist sie in einer ausgedienten Telefonzelle. Sie wird gut angenommen.

22. Mai: Sechs Mitarbeiter des Krankenhauslabors infizieren sich mit dem Coronavirus.

24. Mai: Landrat Werner Henning äußert seinen Unmut und hat kein Verständnis für politische Instrumentalisierung der Coronakrise.

24. Mai: Der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser beklagt zunehmend aggressives Verhalten vieler Bürger. Beamtenbeleidigungen bei Verkehrskontrollen seien an der Tagesordnung.

24. Mai: Der Bauantrag für die Erweiterung des Bärenparkes Worbis ist freigegeben. Der Park will ein Kompetenzzentrum aufbauen.

24. Mai: Am Ershäuser Freibad entsteht eine Ladestation für E-Bikes.

25. Mai: Eine ortsansässige Fenster- und Fassadenbaufirma investiert 1,3 Millionen Euro in Großbodungen und will weitere Arbeitsplätze schaffen.

26. Mai: Mit Wechselmodellen und Sommercamps wollen die Träger der Eichsfelder Kindertageseinrichtungen unter diesen Umständen beste Lösung für die Betreuung finden.

26. Mai: Das Duderstädter Unternehmen Otto Bock vermeldet einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro für das Jahr 2019. 42 Patente seien angemeldet worden.

27. Mai: In Schönau geht es in die nächste Runde um den Hochwasserschutz. Vertreter des Umweltministeriums und der Thüringer Aufbaubank sehen sich das Problem vor Ort an.

29. Mai: Das Dorfgemeinschaftshaus in Breitenbach ist fertig.

29. Mai: Die Freibäder des Landkreises bereiten sich auf einen Saisonstart unter Einschränkungen vor und tüfteln an Hygienekonzepten.

31. Mai: Langsam kehrt ein Hauch von Normalität zurück. Der Reit- und Fahrverein St. Martin Heiligenstadt-Uder feiert mit einer Pferdewoche das 30-jährige Bestehen.

Juni

1. Juni: Der Bund für Umwelt und Naturschutz startet mit den Universitäten Göttingen und Freiburg ein Luchsprojekt im Eichsfeld: 30 Kameras sollen die Wildkatzen im Bild einfangen.

1. Juni: In Breitenworbis bekommen zwei Altenpflegeheime je einen Anbau. 34 Plätze werden so zusätzlich geschaffen.

3. Juni: Der DRK-Kindergarten in Uder wird durch einen Anbau erweitert und bekommt ein offenes Spielhaus

3. Juni: Die Arbeiten an der Straße Großbodungen – Kleinbodungen beginnen. In die 2,8 Kilometer werden neun Millionen Euro investiert. Ein straßenbegleitender Radweg ist in die Summe mit eingepreist.

3. Juni: Die Arbeitslosigkeit steigt. Mehr als 3000 Anträge auf Kurzarbeit sind von Nordthüringer Unternehmen bei der Agentur für Arbeit eingereicht worden. Sie mahnt vor allem junge Leute, dass das Wunschkonzert bald vorbei sei.

4. Juni: In Kalteneber erfolgt der Spatenstich für das dritte Wohnbaugebiet. Die 14 Grundstücke sind heiß begehrt.

5. Juni: Seit 15 Jahren organisiert Elisabeth Schmid ehrenamtlich in Berlingerode und Teistungen Blutspendetermine. Durch die Corona-Krise gehen die Spenden deutschlandweit merklich zurück.

5. Juni: Die Pfarrgemeinde St. Aegidien Heiligenstadt bringt einen nagelneuen wissenschaftlich fundierten Kirchenführer für das Gotteshaus heraus.

5. Juni: Nicht ganz einig sind sich in Heiligenstadt Mountainbiker, Förster und Naturschützer. Die Mountainbiker wollen gern durch den Wald fahren, gemeinsam mit der Stadt sucht man nun nach Kompromissen.

5. Das Land Thüringen verkündet, dass der Landkreis Eichsfeld und seine Kommunen 7,7 Millionen Euro Coronasoforthilfen bekommen soll. Ausfallentschädigungen für Kurorte sind da noch nicht mit enthalten.

6. Juni: Der Neubau der Ferienstätte Uder ist fertig, Gäste aber dürfen wegen der Pandemie nicht einziehen.

7. Juni: Heinrich Hahn aus Faulungen ist mit 87 Jahren der dienstälteste Imker des Eichsfeldes. Er bekommt Besuch und eine Ehrung von den interdisziplinären Eichsfeldfreunden.

8. Juni: Der Krisenstab des Landkreises geht in einen Ruhemodus über, da sich die Fallzahlen im Eichsfeld beruhigt haben.

8. Juni: Der Streit, ob die Hermerthaler zu Teistungen oder Hundeshagen gehören, geht in eine nächste Runde. Nun sollen sie doch wieder Teistungen zugeordnet werden.

9. Juni: Da der Tourismus seit März um 60 Prozent eingebrochen ist, setzen die Eichsfelder Gastgeber und Tourismusverantwortliche vermehrt auf Wandern und Radfahren. Sie entwickeln Action-Touren und einen Ferienticker.

9. Juni: Im Kurpark gibt es eine Havarie. Ein Solerohr ist gebrochen, da bereits zwei Bäume wegen des Salzgehaltes sterben, muss zweimal das Erdreich ausgetauscht werden. Dort gibt es sozusagen für kurze Zeit einen weiteren Teich.

9. Juni: Das Polizeimusikkorps Thüringen spielt unter freiem Himmel für die Bewohner des Seniorenheims ins Reifenstein ein Ständchen.

10. Juni: Am Mittelbergweg in Dingelstädt haben Unbekannte 15 Obstbäume zerstört. Die Stadt lobt eine Belohnung von 1000 Euro für die Ergreifung der Täter aus.

10. Juni: Investor David Hagedorn will in Heiligenstadt einen Schandfleck beseitigen und „Die Arche“ sanieren. Das verfallene Gebäude hat in der Kreisstadt gewissen Kultstatus. Das Projekt wird sofort angepackt.

11. Juni: Auch die gemeinnützige Möbelbörse Horizont in Heiligenstadt musste sieben Wochen schließen. Das ergab einen großen Rückstau bei Abholen der Spenden. Aber vor allem fehlt Geschirr zum Weitergeben.

11. Juni: Tierquäler haben in Worbis eine Katze so grausam misshandelt, dass sie nur noch eingeschläfert werden kann. Der Tierschutzverein erstattet Anzeige, die Brutalität sorgt für eine Welle der Empörung in sozialen Netzwerken.

11. Juni: Das Projekt „Die halbe Kulturstunde“ von Kulturschaffenden im Kreis geht an den Start. Den Sommer über können sich Nachwuchskünstler eine Bühne schaffen, es gibt Votings und Sieger.

12. Juni: Auf dem Sonnenstein gibt es jetzt eine mobile Stempelstelle für den Harzer Wanderpass.

12. Juni: Bei Oberstein wird eine zugewachsene Allee freigeschnitten. Sie führt zum historischen Hansteiner Friedhof. Das versteckte Kleinod wollen die VG Hanstein-Rusteberg und die Sielmannstiftung behutsam sanieren und ins Tourismuskonzept einbinden.

12. Juni: Das neue Heiligenstädter Freibad wird im kleinen Kreis offiziell eröffnet, drei Tage später startet der saisonale Badebetrieb.

13. Juni: In der Nacht sprengen Unbekannte einen Geldautomat in der Worbiser Innenstadt. Ein benachbartes Geschäft wird dabei stark in Mitleidenschaft gezogen.

13. Juni: Ein Unwetter tobt über dem Eichsfeld. Eine Schlammlawine ergießt sich in das gerade frisch herausgeputzte und für den Saisonstart vorbereitete Holunger Freibad. Ein großer Arbeitseinsatz läuft an.

14. Juni: In Leinefelde-Worbis werden die Wohngebiete knapp. Im Hauptausschuss grübeln die Abgeordneten, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Ärgerlich sei es, wenn Grundstücke gekauft, aber über Jahre hinweg nicht bebaut würden.

15. Juni: Auf der A 38 verliert ein 45-jähriger Mann nahe Arenshausen sein Leben. Ein mit fünf Personen besetzter Kleintransporter war ins Schleudern geraten. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

15. Juni: In Weißenborn-Lüderode sind die Bauarbeiten am zukünftig barrierefreien Bürgerzentrum im vollen Gange.

15. Juni: Die Eichsfelder Ritterschaft stellt die Ausschilderung des Wanderweges „Hansteiner Burgfrieden“ fertig. Für Verwirrung sorgt das Wegezeichen: eine schwarze Hand auf rotem Grund. Auch dieses Zeichen hat seinen Ursprung in dem Gesetzeswerk aus dem Mittelalter.

17. Juni: Im Eichsfeld werden die Fahrräder knapp. Die Händler sind dem neuen Ansturm auf diese Freizeitbeschäftigung kaum noch gewachsen.

17. Juni: Der Zustand des Waldes wird immer bedenklicher. In Heiligenstadt gibt Forstamtsleiter Achim Otto den Stadträten einen Überblick über den Zustand des Stadtwaldes. Der ist alles andere als gut.

18. Juni: In Hundeshagen wird ein Millionenprojekt umgesetzt. Die Straße am Kiel wird grundhaft saniert, dabei werden nagelneue Kanalsysteme verlegt.

18. Juni: Der Wohnmobilstellplatz in Lindewerra erhält endlich eine Stromsäule. Hierfür gab es Fördermittel aus dem Leader-Programm.

19. Juni: Zwar gilt bislang nur die Regelung, dass Großveranstaltungen vorerst bis 31. August verboten sind, trotzdem entscheidet sich die IG Heiligenstadt, das große Stadtfest im September schon jetzt abzusagen. Zu groß sind die Bedenken.

20. Juni: Es darf wieder geschwitzt werden. Der Vitalpark öffnet nach der ersten Coronawelle unter Einschränkungen den Saunabereich.

21. Juni: Der Bürgermeister von Beuren ist besorgt, wenn er an den Hochwasserschutz in seiner Gemeinde denkt. Die Auenlandschaft ist voller Tücken. Probleme gibt es vor allem am Kloster.

21. Juni: Die Kinder- und Jugendmedizin am Haus St. Vincenz in Heiligenstadt erhält ein neues Qualitätssiegel.

22. Juni: 16 Partner gründen den größten regionalen Ausbildungsverbund mit konfessioneller Prägung. Kliniken, Pflegeheime und die Caritas sind mit dabei.

22. Juni: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt nach Ershausen, um sich das Straßenproblem zwischen Martinfeld und Ershausen vor Ort erklären zu lassen. Frühestens 2023 könne die Sanierung erfolgen. In der Region sitzt der Frust tief.

22. Juni: Eine Sprinkleranlage in einer Gernröder Firma verhindert einen Großbrand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

22. Juni: Als Zeichen der Verbundenheit mit der krisengebeulten Kulturbranche werden viele Gebäude im Landkreis bei der „Night of light“ rot angestrahlt.

23. Juni: Die Bürgermeister von Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Dingelstädt zeichnen ein düsteres Bild ihrer Finanzlagen durch die Corona-Krise.

23. Juni: Die Heiligenstädter Firma Faber Exposize wird Partner der hochdotierten Motorsport-Rennserie ADAC GT Masters. Auch der Eichsfelder Rennfahrer Jannes Fittje, der seine erste Saison in der Serie bestreitet, wird von dem Unternehmen unterstützt.

23. Juni: Nach neunmonatiger Sanierung wird die Ortsdurchfahrt von Ascherode wieder freigegeben.

23. / 24. Juni: In Heiligenstadt gibt es in den Abendstunden des 23. Juni einen Wohnungsbrand, sieben Menschen kommen vorsorglich ins Krankenhaus. Einen Tag später steht in Hundeshagen ein Dachstuhl in Flammen, man hatte wohl versucht ein Wespennest auszuräuchern. Die Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres.

24. Juni: In der Hauptfiliale der VR-Bank Mitte in Heiligenstadt beginnt der Teilabriss. 2,7 Millionen Euro fließen in die grundhafte Sanierung des Gebäudes.

25. Juni: Die Coronasoforthilfen des Landes sollen zur Auszahlung kommen. Es gibt eine Aufschlüsselung, welche Kommune wieviel bekommt.

26. Juni: Nach dem Skandal um einen Infektionshotspot in einem westfälischen Fleischbetrieb legt Kaufland-Fleischwaren in Heiligenstadt sein umfangreiches Hygienekonzept und die Schutzmaßnahmen offen.

27. Juni: Zwischenbilanz des Luchsprojektes im Eichsfeld: In die Fotofallen sind nicht nur viele Wildkatzen, sondern bei Haynrode auch ein Luchs getappt.

28. Juni: Das Eichsfeld gilt als coronafrei. Seit zwei Wochen hat es keine Neuinfektion gegeben, auch ist kein Fall noch aktiv. 159 Eichsfelder haben sich bis dahin infiziert.

28. Juni: Pfarrer Herbert Fuhlrott feiert in Kirchgandern sein Goldenes Priesterjubiläum.

29. Juni: Nach einem herben Zerwürfnis mit dem Bürgermeister von Leinefelde-Worbis legt Petra Brodmann (CDU) ihr Stadtratsmandat nieder.

30. Juni: In Gerbershausen legen die Mitarbeiter von Norma Germany ihre Arbeit nieder. Sie streiken gegen den Beschluss, dass ihr Standort geschlossen werden soll.