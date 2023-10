Viele Informationen für Eichsfelder Krebspatienten und ihre Angehörigen

Göttingen. Vorträge für Eichsfelder zu neuen Behandlungsmöglichkeiten und der Vorsorge bei Krebs. Universitätsmedizin Göttingen lädt zum Krebspatienten- und Selbsthilfetag ein.

Drei Jahre lang fand der Krebspatienten- und Selbsthilfetag des Krebszentrums der UniversitätsmedizinGöttingen wegen der Pandemie im reinen Online-Modus statt. Nun gibt es ihn wieder in Präsenz. Zum zehnten Mal informieren Experten in Kurzvorträgen über neue Behandlungsmöglichkeiten, Nebenwirkungen und Vorsorge bei Krebs.

Zudem können sich die Besucher unter anderem an Ständen über Selbsthilfemöglichkeiten und Angebote der Niedersächsischen Krebsgesellschaft informieren. Neben den Fachvorträgen liegt der Fokus des Programms auf der personalisierten Medizin. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind am Samstag, 7. Oktober, 10 bis 14 Uhr, dazu in den Hörsaal 25 der Universitätsmedizin Göttingen, Kreuzbergring 61, eingeladen.

Im ersten Teil geht es um 10.10 Uhr um „Perspektiven der Krebsmedizin“, 10.25 Uhr um „Zertifizierte Zentren als Wegweiser für qualitätsgesicherte Versorgung krebskranker Patienten“ und um 10.40 Uhr um „Was kann ein Molekulares Tumorboard?“.

In Teil zwei ist um 11.30 Uhr das Thema die Hautkrebsfrüherkennung, 11.45 Uhr „Lungenkrebs-Screening vor dem Startschuss: Studienlage, Stand der Entscheidungen und wie es gehen könnte“, und um 12 Uhr sind es „Logopädische Behandlungsmöglichkeiten bei Kopf-Hals-Tumoren“.

Um 12.45 Uhr geht es um „Unterstützende Angebote für krebskranke Kinder und ihre Familie“, ab 13 Uhr stellt sich unter anderem die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich vor.

Zusätzlich wird das Programm als Livestream übertragen. Alle Informationen und den Zugangslink zum Livestream gibt es unter https://gccc.umg.eu.