Vier neue Brücken für Ortsumfahrung bei Kallmerode

Die Brücke in der Nähe des Birkunger Sportplatzes wird Ende September fertiggestellt.

Für den Neubau der Ortsumfahrung müssen vier Brücken gebaut werden. Drei davon sind vorgezogene Bauwerke, die von der Firma Ernst und Herwig aus Leinefelde errichtet werden. Die vierte Brücke muss von der Deges-Gesellschaft noch ausgeschrieben werden.

Jens Steinach bringt hier gerade die Kappenschalungen an. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard

Die Brücke (oberes Foto) in der Nähe vom Birkunger Sportplatz mit einer Spannweite von zehn Metern wird Ende September fertig. Für die zwei Brücken oberhalb von Kallmerode starten in der nächste Woche die Erdarbeiten. Hierfür wird für beide Brücken ein bis zu zwölf Meter tiefer Einschnitt in den Berg nötig sein.

Die Spannweite der Brücken, die im Juni 2021 fertiggestellt werden sollen, betragen 32 und 24 Meter. Die Wirtschaftswege führen dann, anders als beim ersten Bauwerk, über die Brücken. 2022 soll die Ortsumfahrung für den Verkehr freigegeben werden.