Vier Stunden beste Unterhaltung beim Karneval in Worbis

Mit dem Motto „Immer weiter, fröhlich und heiter“ feierten die Narren vom Worbiser Carneval-Club (WCC) den ersten Büttenabend in ihrer 64. Saison. Am Samstagabend waren alle Plätze im Saal des Gasthauses Haus des Handwerks gefüllt, als die Prinzengarde einmarschierte und die Männer des Elferrats die Jecken mit „Worbis Helau“ begrüßten. Was den Gästen geboten werden sollte, war vom Allerfeinsten. Vorerst jedoch hieß das neue Prinzenpaar, Prinzessin Kerstin I. und Prinz Marko II., das närrische Publikum willkommen. Dann konnte Sitzungspräsident Thomas Rehbein die erste Showtanznummer des Abends ankündigen.

Das Kinderballett unter der Leitung von Jana Lackner zeigte beim Tanz „König der Löwen“, wie gut der Nachwuchs in der Wipperstadt schon in Form ist. Einen hochkarätigen Beitrag lieferte im Anschluss Tim Gatzemeier ab. Als Donald Trump machte er klar, wie sehr das Leben auf der Erde aus den Fugen geraten ist, und verschaffte dem Publikum Einblicke in den Alltag des mächtigsten Mannes der Welt.

Schwester Margareta vom Orden der Verschwiegenen (Kristin Biermann) und der Musikclown (Renate Göhrig) machten in der Bütt weiter, bevor die Tanzmariechen des WCC, Ann Bonda und Emma Lengfeld, ein wahres Feuerwerk entfachten. Ein altbewährter Jeck machte weiter. So kam Uwe Strecker in diesem Jahr nicht als Frau Göckerich, sondern als Herr Göckerich. Der Worbiser Narr berichtete über die Verwirrung bei Namen der Schüler in deutschen Klassenräumen und erzählte Witze, die schon beim Anstimmen Lachtränen bei den Gästen fließen ließen. Der Narr nahm kein Blatt vor den Mund und zeigte, was ein echter Büttenredner ist. Dem Krankenhaus in Worbis fehlten Investitionen, stellte er fest und schlug einen Bogen zum ältesten Hallenbad im Eichsfeld. „Es werden im Sommer so einige Tränen fließen, wenn die Wipperwelle nach mehr als 50 Jahren wird schließen“, so sein Statement.

Mit tosendem Beifall wurde der Superheld in Strumpfhosen begrüßt. So kam der „Wipperman“ (Stephan Grohmann) nach elf Jahren zum ersten Mal wieder in die Bütt. Der Held verteilte bei seinem Interkontinentalflug Spitzen auf den Gastgeber des Hauses des Handwerks. Dann berichtet er von seinem Flug über Leinefelde. „Ich bin der Wipperman und nicht der Leineheini“, stellte er klar. Das Einzige, was Worbis mit Leinefelde gemeinsam habe, seien manche Anlagen, wo Gestrüpp noch und nöcher wachse. Von wegen, Worbis blühe auf. Das Einzige, was blühe, sei das Unkraut an bestimmten Plätzen. Stück für Stück erobere die Natur sich nun ihr Territorium zurück. Vielleicht sei das ja ganz gut in Vorbereitung auf die Landesgartenschau im Jahr 2024, denn Bürgermeister Grosa wolle alles ja nur vom Besten. „Möge Gott der Herr ihm die Kraft geben“, sagte der Wipperman und machte Mut: „Wenn´s wieder mal nach Blumen riecht, kommt Wipperman schnell angefliecht“.

Schließlich hatten die Herren des Männerballetts ihren großen Auftritt. Mit einer Reise in den sonnigen Süden Europas und mit einer Reise zu den Paten einer Großfamilie begeisterten sie die Narren. Die in Schwarz gekleideten Herren erregten schon beim Einmarsch Furcht. Mit Maschinenpistolen ausgerüstet, aber elegant in schwarzen Hemden und weißen Krawatten, präsentierten sie tänzerisch, wie es in einer sizilianischen Clanfamilie zugeht. Sie zockten um Lamborghinis und erklärten, dass Worbis nun in den Händen der Cosa Nostra sei. Mit einem großen Finale ging der Büttenabend in Worbis zu Ende.