Vier Todesopfer im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt bei aktuell 230. Am Samstag wurden 49 Neuinfektionen und 43 Genesene registriert.

Vier Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Krankheit meldet das Landratsamt am Wochenende. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Corona-Virus-Infektion seit Beginn der Pandemie auf 110. Am Sonntag war ein Verstorbener im Alter von 77 Jahren gemeldet worden, am Samstag waren es drei Verstorbene, zwei Frauen im Alter von 88 und 89 Jahren sowie ein 56-jähriger Mann. 28 Neuinfektionen wurden bis Sonntagfrüh registriert sowie 45 Genesene binnen 24 Stunden.

Aktuell gibt es demnach im Landkreis Eichsfeld 770 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. 32 werden stationär im Krankenhaus behandelt. Bei acht Fällen gibt es laut Kreisverwaltung einen schweren Verlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz wurde am Sonntag mit 230,0 angegeben. Am Tag davor lag dieser Wert noch bei 248. Am Samstag wurden 49 Neuinfektionen und 43 Genesene registriert.

28 neue Corona-Fälle sowie zwei Todesopfer im Alter von 68 und 93 Jahren meldet derweil das Landratsamt Werra-Meißner-Kreis am Sonntag. Erkrankt beziehungsweise positiv getestet sind im hessischen Nachbarkreis momentan 321 Personen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert dort wird mit 190 angegeben. Über 700 Menschen befänden sich in Quarantäne, heißt es weiter.