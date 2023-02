Visionen für die Kirche im Eichsfeld

Wort zum Sonntag. Ein genaueres Hinschauen kann neue Wege aufzeigen, auch im Eichsfeld.

In diesen Tagen habe ich mich mit der Beantragung von Fördergeldern für die diesjährigen Religiösen Kinderwochen im Sommer befasst. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, so lautet in diesem Jahr die Thematik. Ein altes Ratespiel für Kinder soll helfen, den Blick für das Wirken Gottes in unserer Zeit zu weiten. „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Dieser Satz wird Henry Ford zugeschrieben, dem Erfinder der Massenfertigung von Automobilen. Ich fand diesen Satz im Zusammenhang mit einem theologischen Aufsatz, der sich mit der Veränderung unserer Kirche im 21. Jahrhundert beschäftigt. „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ – Zunächst lädt dieser Satz zu einem Missverständnis ein: Wenn du etwas verändern willst, höre nicht auf das, was die Menschen wollen, sondern folge deinen eigenen Überzeugungen. Genau das aber wäre falsch, denke ich. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir auf das hören, was Menschen wollen. Aber nur dann, wenn wir genau zugehört und hingeschaut haben, werden sich die Lösungen aus dem Gewohnten, an dem wir so kleben, lösen. Wie schön wäre es, wenn wir den Sprung hinbekommen von dem, was wir uns vorstellen können, zu dem, was sein könnte. Visionen nennen wir das. Sehen, was noch nicht ist. Sehen, was sein könnte. Und sehen, wofür es sich arbeiten lohnt. Nach christlicher Überzeugung verbindet sich dies mit einer Einladung, sowohl beim Synodalen Weg, als auch bei der Ideensammlung zum Katholikentag 2024 in Erfurt: Mach mit bei der Suche nach der Vision für eine Kirche, die hört, was die Menschen wollen. Nach einer Vision, die ein starkes Fundament mit einem offenen Himmel verbindet. Weglaufen und Wegschauen sind keine Optionen. „Ich sehe was, was du nicht siehst.“ – schauen wir genau hin.