Vitalpark Heiligenstadt öffnet wieder, allerdings mit einer kleinen Einschränkung

Heiligenstadt. Im Vitalpark Heiligenstadt dauert die Einrichtung des neuen Kassensystems noch etwa eine Woche. Dennoch öffnet die Badeanstalt am Dienstag wieder ihre Türen.

Die Einrichtung des neuen Kassensystems im Heiligenstädter Vitalpark dauert länger als ursprünglich geplant. Zwar sei das Haus nach den Umbaumaßnahmen ab Dienstag, 22. August, wieder regulär offen, aber die Gäste müssen wie im Vorfeld der Schließwoche den Seiteneingang nutzen, erklärt Vitalparkchef Sebastian Fromm. „Wir haben noch die gesamte Woche über mit dem Kassensystem zu tun.“

Solange bleibt es auch bei den Tarifen von fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene. Dafür können alle Angebote des Hauses zeitlich unbegrenzt am entsprechenden Tag genutzt werden, für den der Eintritt gezahlt wird.

Wer in der Therme etwas essen und trinken möchte, müsse mit Bargeld bezahlen, sagt Sebastian Fromm. Ab Montag nächster Woche, dem 28. August, so seine Erwartung, soll das System dann seinen regulären Betrieb aufnehmen können. In der Badeanstalt wurde das 23 Jahre alte Zutrittssystem erneuert.

Am Freitag, 25. August, findet auf dem Gelände des Vitalparks das Sparkassen-Benefizkonzert mit der Depeche-Mode-Coverband „Force to Mode“ statt. In diesem Zusammenhang weist Sebastian Fromm darauf hin, dass aufgrund der Veranstaltung an jenem Tag die Therme bereits um 17 Uhr für Badegäste schließt.