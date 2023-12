Volksfeste, Insolvenzen und eine große Abrechnung: Das war im Eichsfeld im dritten Quartal los

Eichsfeld Von Juli bis September 2023 ist im Eichsfeld eine Menge passiert. Man gedenkt des Hungerstreiks der Kalikumpel, begeht große Feste und ein Eichsfelder wird Europameister.

Juli

1. In Heiligenstadt treten 182 junge Leute bei der großen Jugendrotkreuzbegegnung gegeneinander an, zeigen, was sie können. In Haynrode läuft zeitgleich der Kreisjugenfeuerwehrausscheid, bei dem Silberhausen unschlagbar ist. Am Abend feiern hunderte Gäste trotz des launischen Wetters in Heiligenstadt ein rauschendes Weinfest. In Mühlhausen wird der langjährige Superintendent des Kirchenkreises Mühlhausen, zu dem viele Gemeinden des Eichsfeldes gehören, verabschiedet. Andreas Piontek geht in den Ruhestand. Ein Nachfolger soll Ende August bekannt gegeben werden.

2. Der Gesundheitsmarkt und das Märchenparkfest am Vitalpark werden ein großer Erfolg. In Glasehausen feiert die Jugendwehr den 25. Geburtstag mit vielen Aktionen und Gast Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD).

3. In Beuren soll der Turmplatz komplett umgestaltet werden, das alte Kriegerdenkmal dort ist aber nicht mehr zu retten. Ein neues gibt es schon. In Holungen sucht man weiter nach Lösungen für das Freibad in der kommenden Saison, es kann nicht öffnen, weil das Personal fehlt. Die Bürgerinitiative Heiligenstadt stellt die Ergebnisse einer großen Onlineumfrage zur Zufriedenheit der Heiligenstädter mit ihrem Lebensumfeld vor. Im Kalimuseum in Bischofferode erinnern sich Zeitzeugen, unter ihnen MP Bodo Ramelow, an den Hungerstreik der Bergwerkkumpel vor 30 Jahren.

Bodo Ramelow erinnerte sich mit Zeitzeugen an den Hungerstreik der Kalikumpel von Bischofferode vor 30 Jahren. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

4. In der St.-Martin-Kirche zu Heiligenstadt wird ein Film aufgeführt, der die Palmsonntagsprozession und die 1000-Jahr-Feier von Heiligenstadt zeigt. Die Digitalisierung hat Torsten W. Müller ermöglicht und finanziert.

5. Die Gewog übergibt in der ehemaligen Worbiser Grundschule sieben bezugsfertige Büros.

6. In einer Pressekonferenz stellt das Bistum die neuen Pläne für den Schulneubau des katholischen Gymnasiums in Leinefelde vor. Er soll nun völlig anders aussehen, 50 Millionen Euro kosten und am 30. April 2027 bezugsfertig sein.

7. Nach einem Jahr Bauzeit wird die verkehrstechnische Anbindung an den Fernverkehr des Gewerbegebiets Ost in Leinefelde übergeben.

8. Ein entlaufenes Rind stoppt den Wettkampf der Jugendfeuerwehr in Breitenworbis. Nach mehreren Stunden Jagd gab es die Erlaubnis vom Eichsfelder Veterinäramt das Rind abzuschießen.

9. Die traditionelle Pferdewallfahrt zieht hunderte Gläubige mit ihren Tieren nach Etzelsbach.

10. Heilgenstadt soll Wanderhauptstadt werden – Thüringer Wirtschaftsminister Tiefensee überreichte Heiligenstädter Bürgermeister Spielmann Zuwendungsbescheid in Höhe von 145.461 Euro für den deutschen Wandertag 2024.

11. Die Eichsfelder Landschlachterei in Bischofferode feiert 25-jähriges Bestehen.

12. Das Pflegezentrum Vitalis befindet sich aufgrund einer Liquiditätsschwäche in vorläufiger Insolvenz. Die Feuerwehr Teistungen musste innerhalb von fünf Tagen das dritte Mal zu einem Feldbrand ausrücken.

13. Die Religiöse Kinderwoche in Dingelstädt begeistert 42 Jungen und Mädchen aus dem Eichsfeld während der ersten Ferienwoche.

14. Landrat Werner Henning (CDU) zeichnet im Interview ein Bild zur aktuellen Stimmungslage im Landkreis.

15. Sommerliches Wetter lockt zahlreiche Gäste zum Familienfest ins Freibad nach Uder. Die Schützengesellschaft Worbis hat einen neuen Kaiser – Michael Groß gewinnt das Vogelschießen.

16. Party in Breitenbach und am Birkunger Stausee – Idyllische Plätze werden zu illegalen Müllhalden.

17. Interview mit Bürgermeister von Leinefelde-Worbis Christian Zwingmann über die wirtschaftliche Situation seiner Stadt: „Jeder versucht nach seinen Möglichkeiten, die Krise zu meistern”

18. Interview mit Bürgermeister von Heiligenstadt Thomas Spielmann über die aktuelle Situation seiner Stadt: „Die Inflation zwingt uns zu bewussterem Konsum”

19. Neuer Schnellladepark für Elektroautos: Auf dem Gelände der Bäckerei Helbing in Leinefelde gehen sechs neue Ladesäulen in den Betrieb. Neue Siedlungsräume durch Renaturierung: Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel informiert sich über Umbaumaßnahmen an der Walse bei Wahlhausen.

20. Interview mit dem Eichsfelder DJ Johannes Vimalavong über Musik, seine neue Heimat und Food-Trends. In Dingelstädt wurde das neue Wohngebiet „Am Kirchberg” feierlich eröffnet.

21. Feuer im Kurpark entzündet: junger Mann entzündet Feuer auf dem Gehweg.

22. Kommunikation über digitalen Dorffunk in Birkenfelde: Mit einer App werden im Ort Nachrichten und vieles mehr schnell für die Bürger bereitgestellt.

23. Die Motorradfreunde Duderstadt starten eine Spendenaktion für die 17-jährige Eichsfelderin Lisa, die seit einem Motorradunfall querschnittsgelähmt ist.

24. Umfangreiche Schularbeiten in den Ferien: Im Eichsfeld laufen Sanierungsarbeiten für neuneinhalb Millionen Euro an mehreren Schulen.

25. Ein Heiligenstädter Autohausbesitzer verfolgt Diebstahl auf dem Handy: Bilder der Überwachungskamera zeigen live den Einbruch.

In der Nacht vom Dienstag (25.7.) zum Mittwoch versuchten im Heiligenstädter Autohaus-Rosiak Täter zwei Fahrzeuge zu stehlen. Mitarbeiter Jerome Bonda bekam den ausgelöste Alarm samt Video auf sein Handy. Foto: Eckhard Jüngel / Mediengruppe Thüringen

26. Anschlussstelle kostet sechs Millionen Euro: Die Birkunger Straße ist im Bereich des ehemaligen Leinefelder Milchhofes bis Ende 2024 gesperrt.

28. 25 gläubige Eichsfelder treffen sich mit Christen aus aller Welt zum Weltjugendtag in Portugal.

29. 9000 Menschen feiern im Südeichsfeld die Blasmusik: Das Biergarten-Festival lockt tausende Besucher zu der größten Blasmusik-Party Mitteldeutschlands.

30. Jahrelange Familientradition: Die Kaltenhäuser Blaskapelle feiert 100. Geburtstag. 86-Jährige auf Tour mit 354 Wanderfreunden: Der 28. Volkswandertag in Effelder führt Menschen aus der Umgebung um den Eichsfelder Dom.

31. Bernterode kämpft bei den Thüringer Ortsmeisterschaften: Im Halbfinale will sich der Ort gegen neun andere Gemeinden durchsetzen.

August

1. Die Arbeitslosenquote steigt im Eichsfeld auf 4,1 Prozent: Es gibt weniger offene Stellen. Eichsfelder werden mit Nacktfotos erpresst: Die Zahl der Straftaten nimmt zu.

2. Eichsfelder lassen sich in Wacken nicht den Spaß verderben: Nach langer Anfahrt trotzen Metal-Fans dem Regen beim großen Open-Air und treffen alte Freunde.

3. Rückzugsgebiet für Raubkatzen im Eichsfeld: Ein Waldstück in Brehme wird als Luchswald ausgezeichnet.

4. Christian Stöber aus Hüpstedt trifft jene Frau, der er mit einer Stammzellenspende das Leben gerettet hat.

Ein Erinnerungsfoto mit besonderem Wert: Christian Stöber (4.v.r.) trifft die Frau in den USA, der er mit einer Stammzellspende das Leben gerettet hat. Foto: Christian Stöber per Selbstauslöser / Christian Stöber

5. Dorfgemeinschaft wie ein Puzzle: Vatterode feiert traditionelles Lindenfest. Das kleine Dorf bleibt für junge Menschen attraktiv.

6. Mittelalterliches Vergnügen für Groß und Klein: Burgfest auf Ruine Hanstein entpuppt sich als Publikumsmagnet.

7. Die Bauarbeiten im Vitalpark in Heiligenstadt beginnen. Für 150.000 Euro soll den Gästen der Besuche der Eichsfeld-Therme noch angenehmer gemacht werden.

9. Es fehlt ein Nachfolger: Leinefelder Frisörmeister Karl Kühler geht auch mit 88 Jahren noch seinem Beruf nach.

10. Party-San: Willkommen in der Hölle. Flugplatz Obermehler wird zu Metal-Kleinstadt. 9000 Besucher werden zu dem Metal-Open-Air erwartet.

11. Stolze Spendensumme und rauschendes Fest: Die Ershäuser Feuerwehr übergibt über 1000 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland.

12. Effelder im Ausnahmezustand: 6000 Besucher beim Schleppertreffen.

13. Spannung bis zum letzten Schuss: Kaltohmfelder feiern ihre neuen Majestäten und ein traditionelles Fest.

14.Aufforstung im Eichsfeld schreitet voran: Mehr als 200.000 Bäume in Eichsfelder Revieren gepflanzt. Eine Million Euro Schaden: zwei Spezialfahrzeuge der Feuerwehr stoßen in Nordhausen zusammen.

15. Versorgung von Notfallpatienten im Eichsfeld wird optimiert. Landkreis investiert 20.000 Euro.

17. Stumme Zeugen aus dem Minenfeld: Relikte und Dokumente der Grenztragödie bei Wendehausen vom 17. August 1963 kommen von England zurück.

18. Kuriose Vehikel: Die Eichsfelder Polizei hat ein neues umgebautes Fahrrad in der Asservatenkammer stehen: Es hat einen 80-Kubik-Motor, Kettenantrieb und einen Tank.

20. 5000 Gäste besuchen das Ewig-Jung-Festival in Steinbach.

Zum zweiten Mal lockt im August das Ewig-Jung-Festival Tausende Menschen auf das Schanzenfeld bei Steinbach. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

21. „Das Coronavirus ist noch nicht verschwunden”: Eichsfelder Amtsärztin Judith Rahrig warnt noch immer vor dem Virus. Bundesverdienstorden für Manfred Bode: Helmsdorfer wird für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Bürgermeister ausgezeichnet.

22. Heiligenstadt will Fußballstadt sein: 350.000 Euro werden in Kunstrasen investiert.

23. „Der Stormverein hat den Preis verdient”: Fördergremium erhält Auszeichnung für sein soziales und gesellschaftliches Engagement.

24. Archäologen entdecken Steingrab mit Skelett: Ausgrabung zur Wüstung Kirrode auf dem Leinefelder Landesgartenschaugelände mit bedeutenden Entdeckungen.

25. Mit heißen Glühkopf durch das Eichsfeld: Lanz-Bulldog-Club feiert 40-jähriges Bestehen. Ein neues Gesicht an der Spitze: Eichsfelder Pfarrer Dominik Trost wird neuer Generalvikar des Bistums Erfurt. In Brehme sorgt ein Unwetter für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz.

26. Ein Hauch von Depeche Mode samt Geldsegen: Sparkasse lädt zum Benefizkonzert in den Heiligenstädter Vitalpark und übergibt 75.000 Euro an Spenden.

27. Elf Eichsfelder Frauen werfen sich im niedersächsischen Freizeitpark Mammut für den großen „Schauinsland Muddy Angel Run” in den Matsch. Der Erlös der Startgelder fließt in die Brustkrebsforschung.

28. Erzählcafes mit vielen emotionalen Momenten: Saal in Glasehausen wird zu einem Erinnerungsort umgestaltet. Die Schicksale der deutschen Teilung sollen dadurch aufgearbeitet werden.

29. Jägerin und Jäger freuen sich über Preis: VR Bank Mitte übergibt zwei Mal 1000 Euro für Projekte im Landkreis Eichsfeld. Singende Gäste und eine echte Premiere: Die Heiligenstädter Stadtbibliothek feiert ihren 75. Geburtstag. Der Zug “Revolution Train” macht bis Anfang September in Leinefelde Station. Besichtigungen von Schülerinnen und Schülern sollen der Drogenprävention dienen.

30. Im Worbiser Bärenpark wird Bär Popeye operiert. Einige der anwesenden Männer bekommen dabei ein mulmiges Gefühl im Magen. Nach 26 Minuten ist alles vorbei: Bär Popeye wird kastriert.

31. Noch ein besonderer Kreisel für Leinefelde: Westspange für die Stadt der Leinequelle in Planung. Neuer Knotenpunkt soll Ende 2024 übergeben werden. Von Konjunktur nichts zu sehen: Die Arbeitslosenquote im Eichsfeld liegt bei 4,3 Prozent. Unternehmen beklagen den Mangel an Auszubildenen.

September

1. Fernwärmetrasse unterm Wilhelm in Heiligenstadt kann nicht repariert werden. Baustelle und Sperrung gehen vorerst weiter, da der Tausch von 30 Metern Leitung nötig ist.

2. Bernterode kämpft auf Bullen und mit Grips: Eichsfelddorf gehört zu den Finalisten der Thüringer Ortsmeisterschaft. Wettkämpfe sorgen für gute Stimmung bei den Besuchern. Eine Klassiknacht für eine Königin: Besucherrekord in Heiligenstädter Barockgarten. Loh-Orchester ehrt Rockband Queen.

3. Der Reitverein Heiligenstadt/Uder bekommt eine stattliche Fördersumme. 160.000 Euro vom Landessportbund werden für die Modernisierung der Anlage in Uder verwendet. Eigenmittel sind zusätzlich trotzdem notwendig.

4. Neue leitende Oberärzte am Eichsfeld-Klinikum: Bianca Schneegaß und Kristoff Hammerich übernehmen ab sofort zum Teil Aufgaben der Chefärzte.

5. Die Stadt der Baustellen: Heiligenstadts Straßen gleichen bis November einem Verkehrschaos.

6. Holunger Kindergartenkinder dürfen Straße übergeben: Die Landgemeinde Sonnenstein und der Wasser- und Abwasserzweckverband Eichsfelder Kessel investieren 2,2 Millionen Euro.

7. Kallmeröder kommen nicht zur Ruhe: Im Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis hat der Verkehr trotz neuer Ortsumfahrung wieder zugenommen.

8. Vielleicht die einzige ihrer Art in Deutschland: Robert Riethmüller hat in Röhrig eine offenbar unbekannte Birnensorte entdeckt. Sie könnte bundesweit einmalig sein.

9. Ein Eichsfelder ist Europameister: Zimmerer Jonas Lauhoff aus Martinfeld holt die Goldmedaille für Deutschland bei den Euroskills 2023 in Polen.

10. Stadtfest wird zum Publikumsmagneten: Heiligenstadt feiert das Fest der Möhrenkönige und Soleprinzessin Johanna reicht die Krone und das Zepter weiter.

11. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow besucht die Firma Sim Automation in Heiligenstadt und betont die Bedeutung Thüringer Unternehmen: “Andere zu unterbieten macht keinen Sinn.”

12. Ein neues Dorfzentrum für Hohengandern: Für die Dorferneuerung sollen 3,5 Millionen Euro investiert werden. Mehrere Vorhaben sind in Planung. Eichsfelder konfrontiert Ministerpräsident Bodo Ramelow: Bürgermeister Cornelius Fütterer nutzt Besuch beim Bundespräsidenten für klare Worte und erneuert Einladung.

13. Kreis droht mit Klage gegen Land: Kreistag fordert Ausgleichszahlungen für Wechsel von Gemeinden ins Eichsfeld und fasst Beschluss zu Hallungen.

14. Was lange währt, wird endlich gut: Nach über 20 Jahren endet das Flurbereinigungsverfahren in Sickerode. Von 396 Flurstücken bleiben 256.

15. Modernes Ausbildungszentrum wächst: Kreishandwerkerschaft Nordthüringen investiert in Berufsorientierung und den Nachwuchs. Gutachten sagt: Unfallfahrer war zu schnell. Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt wegen fahrlässiger Tötung in sieben Fällen. Entscheidung über Anklage folgt. Bei einem Unfall vor mehr als fünf Monaten in Bad Langensalza sind insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen.

16. Präzisionsrohre für die ganze Welt: Firma Jansen investiert rund vier Millionen Euro in Dingelstädt. Übernahme durch Mubea-Gruppe im April 2021.

17. Zu Fuß von Gotha bis zum Inselberg. 83 Starter von Feuerwehr, THW und Bundeswehr beim Spendenlauf für 17-jährige Eichsfelderin.

18. “Damit ist man in Deutschland Vorreiter”: Das “Kompetenzzentrum Gutartige Prostatavergrößerung” in Reifenstein erhält seine Zertifizierung.

19. Pyrotechnikseminar in Kalteneber sorgt für Zündstoff: Gegner kritisieren Umweltschäden, Ausrichter betont Sicherheitsaspekt.

20. Kinder belagern Burg Bodenstein: Erstes Fest zum Weltkindertag von Familienerholungsstätte, Landkreis und der Stiftung Kreissparkasse großer Erfolg.

21. Schwerer Unfall im Eichsfeld: LKW und Zug stoßen zusammen – Bahnstrecke mehrere Stunden gesperrt. Ein Essensversorger für vier Schulen stellt über Nacht den Betrieb ein.

Zu einem Unfall zwischen einem Regionalexpress der Deutschen Bahn und einem Lkw kam es 21. September. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

23. Beim Aufstellen des Kirmesbaums in Teistungen begräbt dieser einen der Kirmesburschen unter sich. Er wird schwer verletzt. Schwobfeld feiert sein 700-jähriges Bestehen.

26. Bürgermeister Christian Zwingmann rechnet in der Stadtratssitzung von Leinefelde-Worbis mit seinem Amtsvorgänger Marko Grosa ab und wirft ihm Misswirtschaft vor.

27. In Teistungen wird der Grundstein für das Landhaus Teistunger Hof gelegt.

29. Das dreitätige Kinderliederfestival in Heiligenstadt bricht alle Rekorde. Es soll kommendes Jahr wiederholt werden, so das Resümee der Organisatoren.

30. Auf Burg Gleichenstein feiern hunderte Gäste gemeinsam mit Corvus Corax und der Südharzer Schattenwelt die 777-jährige Ersterwähnung. Beim THW in Heiligenstadt absolvieren angehende Helfer aus ganz Thüringen ihren Grundlehrgang.