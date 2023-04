Volkskrankheit Arthrose: Chefarzt des Eichsfeld-Klinikums über die Behandlungsmöglichkeiten

Dr. Daniel Hupe ist Chefarzt vom Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie am Eichsfeld-Klinikum.

Heiligenstadt. Dr. Daniel Hupe, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Eichsfeld-Klinikum, zeigt Behandlungsmöglichkeiten bei einer Arthrose-Erkrankung auf. Thema ist auch, wie jeder Betroffene selbst den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann.

Wie entsteht eigentlich eine Arthrose? Wer ist davon betroffen, wann muss man über einen Gelenkersatz nachdenken? Diese und weitere Fragen werden im Gesundheitsdialog am Donnerstag, 27. April, ab 17.30 Uhr bei der kostenfreien Informationsveranstaltung des Eichsfeld-Klinikums beantwortet.

Unter dem Thema „Wenn Knie und Hüfte schmerzen – Volkskrankheit Arthrose“ informiert der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Daniel Hupe, in der Caféteria des Hauses St. Vincenz in Heiligenstadt, unter anderem darüber, wie Betroffene den Krankheitsverlauf mit der richtigen Ernährung, Bewegung und anderen Möglichkeiten positiv beeinflussen können. Zudem erläutert er, was getan werden kann, wenn diese Optionen ausgeschöpft sind. Anschließend können Interessierte mit dem Chefarzt und Dr. Dietmar Litzkow, dem Leiter des Endoprothetikzentrums, ins Gespräch kommen.

Es gibt keine Heilung für Arthrose, aber Behandlungen wie Schmerzmanagement, körperliche Therapie und Gelenkchirurgie können dazu beitragen, die Symptome zu lindern und die Gelenkfunktion zu verbessern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.