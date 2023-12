Vollsperrung auf A 38 soll noch heute aufgehoben werden

Eichsfeld/Friedland Asphalteinbau auf für wichtiger Autobahn für die Eichsfelder zwischen Friedland und dem Dreieck Drammetal könne noch heute beendet werden, heißt es.

„Der Asphalteinbau auf der A38 zwischen der Anschlussstelle Friedland und dem Dreieck Drammetal kann heute beendet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH Nordwest am frühen Dienstagnachmittag. Im Laufe des späten Abendskönne aller Voraussicht nach die Vollsperrung in Richtung Göttingen aufgehoben werden. Aber: „Aufgrund der noch laufenden Markierungsarbeiten ist die Strecke zunächst nur einspurig befahrbar.“

Die Anschlussstellen Deiderode und Dramfeld aber werden bis einschließlich Donnerstag, 14. Dezember, in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt bleiben, heißt es weiter. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für diese Einschränkungen.