Vom Eichsfeld auf die Bühnen Europas

Eichsfeld. Ludwig Wright, Sänger mit Eichsfelder Wurzeln, veröffentlicht sein drittes Album. Dessen roter Faden ist das Meer.

„Turn of Tides or Where the Waves Come From” ist das aktuelle und dritte Album des britisch-deutschen Musikers Ludwig Wright. Es ist eine Sammlung von Erzählungen mit dem Meer als Kulisse. Wie ein roter Faden zieht sich das maritime Motiv durch die 13 Lieder.

„Ozeane haben für mich etwas Magisches. Sie waren für mich schon immer Orte der Sehnsucht,“ erzählt Wright, der einen britischen Vater und eine deutsche Mutter hat und in Hohengandern aufwuchs. Er berichtet von den jährlichen Besuchen bei seinem Großvater in Devon, Südwest-England: „Wir haben dort stundenlang auf der Klippe gesessen und der Brandung gelauscht. Nun sind diese Erinnerungen in mein neues Album geflossen.“

Produzent hat bereits mit einigen Gesangsgrößen zusammengearbeitet

Für die Aufnahmen konnte Wright den Produzenten Micki Meuser gewinnen, der bereits mit Größen wie Ina Deter, Silly und Die Ärzte arbeitete. Der in Berlin wohnende Musiker bringt mit Mitsing-Melodien Rock ’n’ Roll und Folk in Einklang. Dabei überschreitet er Genregrenzen und pendelt zwischen den britischen und deutschen Singer-Songwriter- und Folk-Szenen.

Er singt auf Englisch, hat europaweit Straßenshows und bisher über 200 Konzerte gespielt, trat beim Edinburgh Fringe Festival auf und debütierte in diesem Jahr beim Rudolstadt Festival.

Von Deutschland nach England und wieder zurück

Im April 2018 veröffentlichte Wright sein erstes Album „Hope“. Poppig und mit vollen Band-Arrangements handelt es von Motivation, Optimismus und Träumen. Im selben Jahr zog er nach London, wo er anderthalb Jahre ganze Straßenkonzerte spielte und in den Folkclubs der Stadt auftrat. In dieser Zeit entstand sein zweites Album „Love“, welches im Januar 2020 erschien.

Die Lieder – eingespielt nur mit Gitarre, Stimme und einer Stomp Box – erzählen von Trennungsschmerz, Fernbeziehung und vom Herzensglück einer Liebe, die erwidert wird. Zurück in Deutschland veröffentlichte der 28-Jährige die vier Singles „Together“ (Juli 2021), „My Life with You“ (April 2022), „On the Run“ (Juli 2022) und „This Time“ (Oktober 2022) und zog nach Berlin, um sich wieder mehr dem Songwriting und Auftritten zu widmen.

Ludwig Wright ist auf der Bühne zuhause. Wenn er seine musikalischen Geschichten erzählt und damit Leute zusammenbringt, schafft er eine besondere Atmosphäre. Daraus schöpfe sein Publikum sowohl Kraft als auch positive Energie und summt am Ende nicht nur einen Ohrwurm.

Mehr Informationen und Tourdaten: https://ludwigwright.com