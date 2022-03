Vom Stein zur Flasche

Sebastian Grimm über einen heiß geliebten Gegenstand

Ich liebe sie, die Flasche aus hitzebeständigen Kunststoff. Sie gibt so eine schöne Wärme ab, wenn ich sie mir in das Bett lege und ich mich wenig später unter die Decke kuschle. Aber cooler fand ich es, als meine Großmutter einen Stein ins Bett legte. Ja, das wurde noch so gemacht, obwohl die Wärmflasche schon längst erfunden war.

Der Stein strahlte nicht nur eine schöne Wärme ab. Er war auch geeignet um sich die Zeit zu vertreiben, bis die Augen zufielen. Den konnte man so herrlich mit den Füßen von links nach rechts schieben oder auch von den Füßen mit geschickten Bewegungen zum Oberkörper befördern. Und ein Vorteil hatte der Stein auch noch, man konnte sich ruhig mal aus Versehen drauf legen. Das tat maximal mir weh, aber es passierte nichts.

Mit diesen hitzebeständigen Kunststoffflaschen muss man da schon vorsichtiger umgehen. Einmal habe ich schon mein Bett geflutet, als ich sie hin und her schob. Leider geht das mit dem Stein nicht mehr so richtig, da ein schöner Kachelofen fehlt, auf dem man den Stein aufwärmen kann. Ich habe mich vor Jahren mit der Kunststoffwärmflasche angefreundet. Auch hier gibt es immer mal wieder Neuerungen. Ich entdeckte kürzlich eine Wärmflasche, die in Stoff eingelassen ist – das erhöht auf alle Fälle den Kuschelfaktor.