Von der Berufsschulbank zur Europameisterschaft

Nicht nur im Sport kann man bei Europameisterschaften starten, auch in so manchen handwerklichen Berufen ist dies möglich. Und genau zu solch einer EM fährt der 21-jährige Großbodunger Malergeselle Hauke Eder. Thomas Winkler, Fachleiter Malerausbildung an der Berufsbildenden Schule in Leinefelde, hörte bei einem Besuch der Firma Caparol das erste mal von einem Maler-Nationalteam und davon, dass es nationale Meisterschaften einmal im Jahr gibt. Schnell war die Idee geboren, mit einem Lehrling an den Meisterschaften teilzunehmen.

Hauke Eder, der bester Lehrling im vergangenen Jahr war, schien dafür prädestiniert. „Daher vertrat er Thüringen“, erzählt Winkler mit Stolz. Bei der Deutschen Meisterschaft wurde Eder auf Anhieb Zweiter und in das National-Team berufen. Millimetergenau muss Hauke Eder bei den Wettbewerben arbeiten, um die Jury zu überzeugen. Foto: Torsten Eder Bei einem internen Ausscheid im National-Team für die Europameisterschaft lieferte der 21-Jährige die beste Arbeit ab. In Graz wird er sich im September dieses Jahres nun mit den besten Jungmalern Europas messen. Er überraschte bei dem Wettbewerb, ließ die haushohe Favoritin Jessica Jörges, die Deutschland bei der vergangenen Weltmeisterschaft vertrat, hinter sich. Torsten Eder, Haukes Vater und selbst Malermeister, kommt ins Schwärmen, wenn er auf die Zeit vor dem Wettbewerb zurückblickt. „Man bekommt die Aufgaben vorher zugeschickt. Zuerst haben wir geschluckt. Es war schwer, die Zeit war knapp, um die Aufgabe zu schaffen“, sagt Torsten Eder. Doch Sohn Hauke, der im Familienbetrieb seine Ausbildung absolvierte und neben der Theorie in der Leinefelder Berufsschule auch in Erfurt im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer den Malerberuf erlernte, nahm es locker. „Ich habe mit dem Schrägstrichzieher und einem Malerlineal zwei Linien gezogen“, erinnert sich Hauke Eder, der aufgrund seiner Anstellung und seiner Meisterausbildung nur wenig Vorbereitungszeit auf den Wettkampf hatte. Nach den zwei Probelinien war für ihn klar: „Das schaffe ich.“ Am Ende überzeugte er mit seiner Arbeit die Jury. „Das Besondere dabei ist, dass Hauke keiner auf der Rechnung hatte, nicht mal er selbst“, sagt Thomas Winkler. Dies spreche für die Qualität der Ausbildung an der Berufsschule, im Ausbildungszentrum in Erfurt und im väterlichen Betrieb. Winkler hofft, auch genau durch solche Leistungen, dass sich wieder mehr junge Leute für den Malerberuf oder einen anderen handwerklichen Beruf entscheiden. Für Hauke Eder war es die richtige Entscheidung, denn wenn er über die Aufgaben bei den Wettbewerben und vom väterlichen Betrieb erzählt, kommt er ins Schwärmen. „Es muss alles millimetergenau stimmen.“ Und zwar bei jeder der fünf Teilaufgaben, die am Ende als Gesamtergebnis der Jury präsentiert werden. So auch bei den Euroskills, so wird die Europameisterschaft der Maler genannt. Hierfür nimmt der Großbodunger jede Menge auf sich. Mehrere Weiterbildungen mit den Mitgliedern des Nationalteams stehen bis zur Meisterschaft im Terminkalender. Fünf bis sechs Wochen vor dem Wettkampf geht es in eine Art Trainingslager, wie beim Sport. Trotz des Fehlens im kleinen Betrieb gewinnt Vater Torsten Eder der Sache nur Positives ab. „Wir wollen nicht jammern. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen. Es sind kostenlose Weiterbildungen“, sagt Torsten Eder, der auch weiß, dass sein Sohn viel für seine berufliche Zukunft lernt. Mit Blick auf das National-Team kommt er ins Schwärmen: „Die Mitglieder helfen sich unter einander, obwohl sie ja eigentlich Einzelkämpfer sind.“ Eins steht aber schon jetzt fest: Den Versuch, bester Jungmaler in Europa zu werden, wird Hauke Eder mit einer langen und guten Vorbereitung angehen.