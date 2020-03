Von der Klauskirche bis zum Felgentor

Es ist nur ein kleiner Straßenzug in der Kreisstadt des Eichsfeldes, aber einer mit vielen Geschichten und einer der ältesten Kirmestraditionen der Region. Der Heimenstein in Heiligenstadt besticht mit alten Häusern, Kopfsteinpflaster und einmal im Jahr mit einem Fest, an dem auch der Rest der Stadt nicht vorbeikommt. Die häufigste Frage, die der Hobby-Historiker und Heiligenstädter Wolfgang Friese in Bezug auf den Heimenstein beantworten muss ist: Ist es wirklich die älteste Straße in Heiligenstadt oder nicht?

Für die Beantwortung holt Friese ein wenig aus und berichtet zunächst von dem kleinen Dorf Zuenchen, das unterhalb des Martinsstiftes, dem heutigen Friedensplatz, gelegen hatte. „Denn die Anfänge der Stadt Heiligenstadt waren keineswegs städtischer Natur. Diese kleine Siedlung war der Ausgangspunkt der Stadtentwicklung, die aber noch eine Weile dauern sollte.“ Von dort aus rückte die Bebauung in den Bereich Knickhagen bis zur Herrnmühle vor, Jahre später Richtung Stubenstraße und Lindenallee.

Anlässlich der Centenarfeier zur 100-jährigen Zugehörigkeit zu Preußen 1902 nahmen auch die Heimensteiner am Umzug teil. Links ist das Traditionsschild mit der Aufschrift „Kirmeszug der Hermannsteiner“ zu sehen, das noch bis heute beim Kirmesumzug getragen wird. Foto: Sammlung Wolfgang Friese

Die Straße der Wohlhabenden

Damals war die Wilhelmstraße noch weit weg von der heutigen „Flaniermeile der Heiligenstädter“, da dieser Bereich Hochwassergebiet war. Die Lindenallee war damals die Straße der Schönen und Reichen. Dort befand sich später auch der Markt. Und gab es da den Heimenstein schon? „Wahrscheinlich ja“, sagt Wolfgang Friese. „Vermutlich befand sich auf dem Sandsteinfelsen eine heidnische Kultstätte.“

Als Heiligenstadt 1227 das Stadtrecht zugesprochen bekam und man eine Stadtmauer um die Bebauung zog, wurde auch der Heimenstein mit eingefasst. Auch wenn sie nicht die älteste Straße Heiligenstadts ist, so war sie doch zeitweise eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt. Bis 1335 fuhren alle Fuhrwerke, die aus den östlichen Vororten kamen, über den Heimenstein zum Markt in der Lindenallee.

Siedlungsplatz für Menschen aus Hessen

Der Heimenstein entwickelte sich vom Klausberg her bis zum Felgentor. Das sei die ursprüngliche Ausdehnung gewesen, erklärt Friese. Heute erstreckt er sich bis zur Ratsgasse. An deren Abzweig befand sich im 17. Jahrhundert ein Gut derer von Wintzingerode. 1638 ist dort eine „Freistätte“ für Hessen nachgewiesen, also ein Gebiet, in dem sich Hessen ansiedeln konnten. So kam das sogenannte „Hessendörfchen“ zu seinem Namen. Das erstreckte sich bis hin zum Jüdenhof, der so heißt, da Juden im kurmainzischen Gebiet kein Land haben durften und sich vorrangig im Handel umtaten. Eine Ansiedlung in der Nähe zum Markt in der heutigen Lindenallee war also von Vorteil.

Die Klauskirche auf dem Klausberg um 1975. Sie wurde unter französischer Besatzung im 19. Jahrhundert fast einmal abgerissen. Foto: Wolfgang Friese

Zum Heimenstein gehören der Klausberg und die Klauskapelle wie das Salz in die Suppe. „Nun fragt man immer, was war zuerst da? Das ist fast wie beim Huhn und dem Ei“, sagt Friese und antwortet auch gleich. Zuerst sei natürlich der Berg da gewesen. Die erste urkundliche Erwähnung der Kapelle findet man 1363. „Vermutlich stand sie aber da schon länger.“ Sie ist dem heiligen Nikolaus geweiht, der aus der heutigen Türkei stammt.

Schwedische Soldaten zerstören

Bis 1632 stand sie dort friedlich. Dann kam der Dreißigjährige Krieg, die Schweden eroberten die Stadt, zerstörten Teile davon. „So muss auch die Klauskirche zerstört worden sein.“ 1681 wurde sie provisorisch wieder hergerichtet. „Das war aber eher ruinenhaft. Mit der Ursprungskirche hatte sie nur den Grundriss gemein.“ Zwei Jahrhunderte später, als Heiligenstadt unter französischer Besatzung war, gab es eine Besichtigung der Franzosen, deren Präfekt einen Verschönerungsplan für die Stadt erarbeiten ließ. Er schlug den Abriss nicht benötigter Bauwerke vor. So sollte auch die Klauskirche abgebrochen werden. Der damalige Propst zeigte die Liboriuskapelle als Gegenvorschlag auf, die dann abgerissen wurde. Die Klauskirche hingegen erhielt einen neuen Chorraum.

Vermutlich ein Hörfehler

Im Jahr 1335 griffen die Grafen von Egelsburg und Westhausen die Stadt an, in deren Rahmen es auch zu Kampfhandlungen in der Klauskirche kam. So wurde sie entweiht, musste neu geweiht werden. Das Datum dieser Neuweihung feiern die Heimensteiner noch heute als ihre Kirchweihe.

Noch heute wird – wie hier zu Wendezeiten – das Traditionsschild mit der Aufschrift „Kirmeszug der Hermannsteiner“ vor dem Zug getragen. Bei der Bezeichnung handelt es sich wahrscheinlich um einen Hörfehler, als das Wort Heimenstein vom Platt ins Hochdeutsche übersetzt wurde. Foto: Wolfgang Friese

Wer schon einmal bei diesem Fest dabei war und den Umzug gesehen hat, kennt das Traditionsschild, was immer vorneweg getragen wird. „Hermannsteiner Kirmes“ ist dort zu lesen. Heißt der Heimenstein also eigentlich ganz anders? „Nein“, sagt Wolfgang Friese mit Überzeugung, und er kann das auch belegen. Schaut man bei Johann Wolf, dem Vater der Heiligenstädter Geschichtsschreibung, nach, ist dort vom Heimenstein die Rede. Das ist die erste vorgefundene Bezeichnung.

Trachten gehören zur Heimensteiner Kirmes dazu wie die Eiergirlanden über der Straße. Foto: Wolfgang Friese

„Ortsnamen, die mit Heim in Verbindung stehen, wurden stets als sichere Orte angesehen und hatten meist auch Befestigungscharakter“, erklärt Friese. „Mit Hermann hat der Stein nichts zu tun, der Name kam erst viel später auf.“ Auch bei Professor Waldmann, einem Heiligenstädter Gymnasiallehrer, der sich um 1856 mit Ortsnamen auseinandergesetzt hat, bestätigt sich das. „Vermutlich ist es ein Hörfehler, der entstanden ist, als man versuchte, die Mundart ins Hochdeutsche zu übersetzen.“ Auch der Namenskundler Eberhard Müller bestätigte diese Vermutung zuletzt 1986.

Fakten zur Klausmühle

„Wenn man vom Klausberg und der Klauskirche spricht, muss man auch der Klausmühle ein paar Worte schenken“, sagt Friese. Sie ist in dem Stadtplan von Pastor Fluk aus Uder von 1646 bereits eingezeichnet. Um 1460 befand sie sich im Besitz der Familie Riemenschneider. Der Bildschnitzer und Bildhauer Tilman Riemenschneider ist dort geboren worden, hat aber in Heiligenstadt nicht gewirkt. Noch heute ist der Name Wisse an einem Balken zu lesen. Georg Wisse und Familie gehörte die Mühle lange Zeit, und als sie bei dem Stadtbrand von 1739 niederbrannte, baute diese Familie sie wieder auf. Wolfgang Friese weiß, dass Pläne zum Wiederaufbau dieser Mühle in Wien erarbeitet wurden und erklärt, dass die Familie Wisse Verwandtschaft dort hatte, die nach dem Brand einen Entwurf des Gebäudes hergestellt hatten. Noch zu DDR-Zeiten wurde dort Mehl gemahlen. 1992 hat der Besitzer Hermann Ludoph Senior den Mühlbetrieb dann eingestellt.