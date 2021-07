Von der Welt der Bienen bis zum Reich der Bären: Ferienprogramm des Bärenparks in Worbis

Worbis. Der Alternative Bärenpark in Worbis wartet mit einem Ferienprogramm auf.

Spurensuche, eine kulinarische Reise durch die Jahreszeiten, spielerische Wissensvermittlung über die heimischen Wildtiere – auch in diesem Jahr bietet das Ferienprogramm vom Worbiser Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären eine abwechslungsreiche Themenwelt für die schulfreie Zeit.

Mit einem Ausflug in die Zukunft des Artenschutzes soll das Sommerferienprogramm am 30. Juli starten, teilt der Alternative Bärenpark in Worbis mit. Bevor es am ersten September mit den Gaben der Natur dann in die letzte Runde geht, warten Tage als Wolfsforscher, Bärenexperte und einiges mehr auf die Teilnehmer, die sich schon jetzt auf interessante Tage freuen dürfen.

„Freizeit und Bildung zu vereinen, gehört gerade in der aktuellen Situation zu unseren Hauptaufgaben. Themen wie Artenschutz und Nachhaltigkeit in ein verspieltes Format zu packen, ist uns mit dem Ferienprogramm gelungen“, meint Leona Köver vom Bereich Pädagogik des Bärenparks.

Die Teilnahme kostet fünf Euro zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Mailadresse worbis@baer.de oder telefonisch unter der Rufnummer 036074/20090 erfolgen. Los geht es an den einzelnen Tagen jeweils um 10 Uhr. Die Mindestanzahl der Teilnehmer liegt laut Angaben des Bärenparkteams bei fünf.

Das Programm:

Freitag, 30. Juli : Vom Aussterben bedroht – Was könnt ihr dagegen tun!

Mittwoch, 4. August: Wie die kleine Biene die große Welt zusammenhält

Donnerstag, 12. August: Kleiner Wolfsforscher – Einblicke in die Polizei des Waldes

Mittwoch, 18. August: Barfuß durch den Bärenpark

Donnerstag, 26. August: Pedros Bärenhunger – Vielfraß und Gourmet vereint

Mittwoch, 1. September: Gaben der Natur