Mike Goldsmits arbeitet in der offenen Jugendarbeit der Villa Lampe und ist momentan viel mit dem Fahrrad unterwegs, um die Jugendlichen zu besuchen.

Heiligenstadt. Jugendarbeit in Heiligenstadt läuft während der Pandemie via Internet. Doch die Zahl derer, die die Angebote nutzen, nimmt ab.

Die Villa Lampe in Heiligenstadt versteht sich als das soziale Netzwerk für junge Menschen. Zu ihren Angeboten zählt die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit, der Jugendmigrations- sowie der Kinder- und Jugendschutzdienst. Seit mittlerweile zwei Monaten ist die Villa gewissermaßen geschlossen.