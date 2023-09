Von Leinefelde aus mit dem Rad quer durch das Eichsfeld

Leinefelde. Den Teilnehmern der Eichsfeldrundfahrt werden drei Touren geboten. Allerdings kann es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Wer das Eichsfeld bestaunen und sportlich aktiv sein will, kann dies mit dem Fahrrad im Rahmen der Eichsfeldrundfahrt. Die Eichsfeldrundfahrt ist eine Fahrradausfahrt, die am Sonntag, 24. September, in Leinefelde in der Berliner Straße 18 - 20 startet.

Angeboten werden drei Touren, welche alle zeitgleich um 10 Uhr beginnen. Die erste richtet sich an Radsportler, die es sich zutrauen, mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde in Kolonne mit Führungsfahrzeug eine Strecke von 43 oder 95 Kilometer zu fahren.

Die zweite Tour, welche ebenfalls in Kolonne gefahren wird, hat eine Länge von 45 Kilometern und richtet sich vor allem an Mountainbiker und kann mit dem Gravel oder Mountainbike gefahren werden.

Die Familienrunde ist die letzte der drei Touren. Sie richtet sich an Personen, die gemächlicher bei einer Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde eine 32 Kilometer lange Strecke in Kolonne mit einem Führungsfahrzeug fahren möchten, dies ist auch mit dem E-Bike möglich.

Während der Ausfahrt kann es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Es besteht Helmpflicht. Die Anmeldung erfolgt am Starttag von 9 bis 9.45 Uhr für eine Gebühr von zehn Euro, Kinder sind kostenfrei.