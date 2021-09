Von miesen, fiesen Schurken

Johanna Braun schreibt über das erdichtete Böse.

Dieser Tage verirrte sich eine E-Mail in unser Redaktionspostfach, die zu einer sehr interessant klingenden Tagung, leider weit außerhalb des Eichsfelds, einlud. Dabei sollte es um „schillernde Schurkinnen und fürchterliche Fieslinge“ gehen, also um Bösewichte aus der Fiktion und um die Frage, wozu es das Böse im Film und in der Gesellschaft braucht. Eine fast schon philosophische Frage, würde ich meinen.

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir sind da gleich ein paar eingefallen. Ich habe da ganz besondere Schurken im Sinn, dir mir noch lange nach der Lektüre des Buches oder dem Kinobesuch im Gedächtnis geblieben sind.

Bei mir ist das zum Beispiel Joaquin Phoenix im Kinofilm „Gladiator“. Er spielt den römischen Kaiser Commodus so schrecklich gemein und boshaft, wie ich es kaum ein andermal gesehen habe. Vielleicht habe ich mich deshalb noch nicht getraut, ihn in der Neuverfilmung des „Jokers“ zu sehen.

Aber auch die Damen der Schöpfung können grauslich gemein sein. Bellatrix Lestrange aus den Harry-Potter-Büchern konnte ich regelrecht hassen beim Lesen. Ihre Verkörperung im Film bestärkte mich in meinem Gefühl, denn auch hier zeigt sich Schauspielkunst und noch dazu kann Helena Bonham Carter so herrlich verrückt lachen.

