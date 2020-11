Vorerst kein Reha-Sport im Vitalpark Heiligenstadt

Der Vitalpark wird hat ab dem heutigen Montag Bad, Sauna, Wellness- und Fitnessbereich sowie die Gastronomie geschlossen, das teilte der Leiter der Einrichtung, Sebastian Fromm, mit. Somit entfallen auch alle Reha-Sportangebote, und zwar bis die Therme wieder öffnen darf. Was den ambulanten Rehabereich betrifft, wird alles, was auf einem Rezept basiert, weiter erfolgen, so Fromm. Der Haupteingang des Vitalparks ist geschlossen, der Zugang ist ausgeschildert.