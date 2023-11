Vorfahrt in einem Eichsfelddorf missachtet

Martinfeld. Zu einem Unfall in einem Eichsfelder Dorf kam es, weil ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt missachtete. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden.

Ein Mann war am Freitag gegen 14.45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Martinfelder Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bernteröder Straße missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Skoda und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.