Heiligenstadt. Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heiligenstadt schwer verletzt worden.

Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer in Heiligenstadt schwer verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch informiert, kam es zu dem Unfall an einer Kreuzung in Heiligenstadt. Hier hatte der 22-Jährige mit seinem Motorrad das Vorfahrtsrecht.

Eine 33-jährige hatte das in ihrem Auto nicht auf dem Schirm und so kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 22-Jährige musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin und deren Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.