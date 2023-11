Hinweis für Eichsfelder Pendler nach Niedersachsen: Winterdienst nur eingeschränkt

Eichsfeld. Ein Streik im öffentlichen Dienst zieht Einschränkungen im Winterdienst in zwei Eichsfelder Nachbarlandkreisen mit sich. Das sagt die zuständige Behörde:

In Niedersachsen ist für Donnerstag, 30. November, ein Warnstreik im öffentlichen Dienst angekündigt. Der betrifft, so heißt es von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim, auch den Winterdienst in den Landkreisen Göttingen und Northeim. Der findet auf den Bundes- und Landesstraßen nur eingeschränkt statt. Mit Verzögerungen müsse gerechnet werden. Niedersachsenweit seien rund 1200 Straßenwärterinnen und Straßenwärter bei 56 Straßenmeistereien des Landes beschäftigt. Wie viele von ihnen sich an den regionalen Streikaktionen beteiligen werden, könne die Landesbehörde nicht abschätzen, heißt es aus Bad Gandersheim.